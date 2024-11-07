Никита Ефремов рассказал о своем главном страхе

Никита Ефремов на премьере фильма «Реплика», которая состоялась в киноконцерне «Мосфильм», рассказал о том, как относится к искусственному интеллекту. Как известно, с помощью нейросетей на телевидении уже заменяют ведущих на дипфейки.
Ефремов признался, что у него есть страх того, что ИИ может заменить часть профессий. Однако он уверен, что актерам пока нечего опасаться.
«Я абсолютно не боюсь искусственного интеллекта. Мне кажется, во всех таких вещах есть и плюсы, и минусы. Здесь есть какой-то страх, что нас заменят. Но я слышал, что яблочная компания отзывает свои очки виртуальной реальности, так что пока рановато. При нынешних мощностях чипов актерскую профессию нельзя заменить. Насколько я знаю, они уткнулись в мощность чипа, и потребуется еще какой-то один технологический прорыв, который позволит сделать больше», — рассказал Ефремов в беседе с The Voice.
Напомним, в фильме «Реплика» Никита Ефремов сыграл ученого и предпринимателя Антона, который вместе со своим братом Давидом (Владислав Ценев) запускает проект по копированию человеческого сознания. Стартап близок к успеху, но все усложняется, когда в дело вмешиваются чувства.
Антон влюбляется в Веру (Софья Лебедева), жену Давида, и решается на отчаянный шаг. Он тайно создает реплику Веры, скопировав ее сознание, и убеждает двойника в том, что она его жена. Но это лишь запускает цепочку разрушительных событий, размывающих границы между нормой и безумием.
В широкий прокат фильм «Реплика» выходит 21 ноября.