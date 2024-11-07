Никита Ефремов рассказал о своем главном страхе

«Я абсолютно не боюсь искусственного интеллекта. Мне кажется, во всех таких вещах есть и плюсы, и минусы. Здесь есть какой-то страх, что нас заменят. Но я слышал, что яблочная компания отзывает свои очки виртуальной реальности, так что пока рановато. При нынешних мощностях чипов актерскую профессию нельзя заменить. Насколько я знаю, они уткнулись в мощность чипа, и потребуется еще какой-то один технологический прорыв, который позволит сделать больше», — рассказал Ефремов в беседе с The Voice.