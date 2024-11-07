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Равшана Куркова представила свою дочь на месте главной героини «Корпорации монстров»

Актриса показала фото со своей годовалой дочерью на месте героини мультфильма
Самира, дочь Равшаны Курковой, фото: соцсети
Самира, дочь Равшаны Курковой, фото: соцсети

Актриса Равшана Куркова сравнила свою дочь с главной героиней мультфильма «Корпорация монстров», которая получила прозвище «Бу». Звезда добавила в кадр из мультфильма снимок годовалой Самиры и опубликовала его в соцсетях.

Артистка отмечала, что у девочки есть все шансы пойти по ее стопам. Самира уже снималась в кино. Звезда вместе с ребенком появилась в сериале «Предпоследняя инстанция», о чем она рассказывала поклонникам в соцсетях.

Знаменитость 31 мая 2023 года сообщила, что во второй раз стала матерью, удивив поклонников такой новостью. Актриса тщательно скрывала свое положение и только после признания поделилась в личном блоге кадрами, снятыми во время беременности. Звезда отказывается называть имя возлюбленного, от которого родила девочку, и не отвечает на слухи в сети о личной жизни.

Артистка также воспитывает сына от бизнесмена Сергея Амаряна. Знаменитость впервые показала мальчика, когда ему исполнился год, объяснив, что не готова была раньше делиться сокровенным моментом с публикой. Звезда рассталась с отцом ребенка, но сохранила с ним хорошие отношения и не препятствует встречам предпринимателя с Гаспаром.