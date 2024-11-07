Равшана Куркова представила свою дочь на месте главной героини «Корпорации монстров»

Знаменитость 31 мая 2023 года сообщила, что во второй раз стала матерью, удивив поклонников такой новостью. Актриса тщательно скрывала свое положение и только после признания поделилась в личном блоге кадрами, снятыми во время беременности. Звезда отказывается называть имя возлюбленного, от которого родила девочку, и не отвечает на слухи в сети о личной жизни.