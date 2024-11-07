Старший сын Екатерины Климовой дебютировал на сцене «Современника»

Екатерина Климова рассказала об успехах старшего сына Матвея Петренко. 18-летний парень дебютировал на сцене «Современника», сыграв в спектакле «Страсти по Бумбарашу».
Начинающего актера пришли поддержать звездная мама, бабушка, тетя и младший брат Корней Петренко.
«У нас сегодня премьера, мы все пришли в театр “Современник”. Очень волнительно, держим кулачки. Матвей, удачи! Второй курс, и уже спектакль для зрителя», — сообщила звезда сериала «По законам военного времени».
Во время антракта она рассказала, что весь первый акт была на нервах, потому что переживала за сына. После окончания спектакля Климова вместе с родственниками поздравила Матвея и расцеловала за кулисами театра.
«Сын, горжусь тобой. Спектакль шикарный!) Легендарный! А на большой сцене смотрится как будто он всегда там игрался. Артистам браво. “Страсти по Бумбарашу”», — высказалась артистка.
Напомним, Екатерина Климова родила сына Матвея в браке с актером Игорем Петренко. Парень пошел по стопам родителей — актерское мастерство он изучает в Театральной школе Олега Табакова.
У Климовой также есть старшая дочь Елизавета Хорошилова, которая в этом году окончила журфак МГУ, средний сын Корней Петренко и младшая дочь Белла Месхи. Последняя тоже проявляет интерес к актерской профессии и недавно прошла свои первые пробы.