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Старший сын Екатерины Климовой дебютировал на сцене «Современника»

Матвей Петренко сыграл в постановке «Страсти по Бумбарашу»
Матвей Петренко, фото: соцсети
Матвей Петренко, фото: соцсети

Екатерина Климова рассказала об успехах старшего сына Матвея Петренко. 18-летний парень дебютировал на сцене «Современника», сыграв в спектакле «Страсти по Бумбарашу».

Начинающего актера пришли поддержать звездная мама, бабушка, тетя и младший брат Корней Петренко.

«У нас сегодня премьера, мы все пришли в театр “Современник”. Очень волнительно, держим кулачки. Матвей, удачи! Второй курс, и уже спектакль для зрителя», — сообщила звезда сериала «По законам военного времени».

Во время антракта она рассказала, что весь первый акт была на нервах, потому что переживала за сына. После окончания спектакля Климова вместе с родственниками поздравила Матвея и расцеловала за кулисами театра.

«Сын, горжусь тобой. Спектакль шикарный!) Легендарный! А на большой сцене смотрится как будто он всегда там игрался. Артистам браво. “Страсти по Бумбарашу”», — высказалась артистка.

Напомним, Екатерина Климова родила сына Матвея в браке с актером Игорем Петренко. Парень пошел по стопам родителей — актерское мастерство он изучает в Театральной школе Олега Табакова.

У Климовой также есть старшая дочь Елизавета Хорошилова, которая в этом году окончила журфак МГУ, средний сын Корней Петренко и младшая дочь Белла Месхи. Последняя тоже проявляет интерес к актерской профессии и недавно прошла свои первые пробы.