Юлия Пересильд с дочерью впервые за долгое время вышли на публику

Актриса Юлия Пересильд с дочерью Анкой вместе появились на премии OK! Awards «Больше чем звезды». Снимками она поделилась в соцсети.
Юлия Пересильд предпочла для выхода на публику белый костюм-тройку с жилетом с глубоким декольте. Ее дочь Анка появилась в блестящем укороченном топе и облегающей юбке-макси.
На днях Юлия Пересильд объяснила, почему давно не виделась с дочерью.
«Моя девчонка, я соскучилась! Уже 1,5 месяца ты в экспедиции на съемках. Хорошо хоть урвали друг для друга пару деньков в Красной Поляне», — написала Пересильд.
У Юлии Пересильд двое детей от режиссера Алексея Учителя: их старшей дочери Анне 15 лет, а младшей Марии 10 лет. Звезда в 2021 году рассказала, что рассталась с отцом девочек, однако не препятствует их общению.
Недавно Пересильд-младшую заподозрили в романе с Ярославом Могильниковым, который был коллегой актрисы в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Девушка опубликовала в соцсетях совместный снимок с Могильниковым.
Ранее Юлия Пересильд показала трюки на сцене.