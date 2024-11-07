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Юлия Пересильд с дочерью впервые за долгое время вышли на публику

Актриса Юлия Пересильд с дочерью Анкой вместе появились на премии
Юлия Пересильд с дочерью впервые за долгое время вышли на публику
Юлия Пересильд с дочерью впервые за долгое время вышли на публикуИсточник: Газета.Ru

Актриса Юлия Пересильд с дочерью Анкой вместе появились на премии OK! Awards «Больше чем звезды». Снимками она поделилась в соцсети.

Юлия Пересильд предпочла для выхода на публику белый костюм-тройку с жилетом с глубоким декольте. Ее дочь Анка появилась в блестящем укороченном топе и облегающей юбке-макси.

На днях Юлия Пересильд объяснила, почему давно не виделась с дочерью.

«Моя девчонка, я соскучилась! Уже 1,5 месяца ты в экспедиции на съемках. Хорошо хоть урвали друг для друга пару деньков в Красной Поляне», — написала Пересильд.

У Юлии Пересильд двое детей от режиссера Алексея Учителя: их старшей дочери Анне 15 лет, а младшей Марии 10 лет. Звезда в 2021 году рассказала, что рассталась с отцом девочек, однако не препятствует их общению.

Недавно Пересильд-младшую заподозрили в романе с Ярославом Могильниковым, который был коллегой актрисы в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Девушка опубликовала в соцсетях совместный снимок с Могильниковым.

Ранее Юлия Пересильд показала трюки на сцене.