Моника Беллуччи снялась в шикарных образах для китайского глянца

Судя по посту Беллуччи, выпущено как минимум два варианта обложки. На одном из них знаменитость предстала в лакированном плаще и с колье, выполненным в виде ящерицы, обвившейся вокруг шеи звезды. На другом снимке актриса — в наряде с глубоким декольте и длинных лакированных перчатках. На ее шее — массивное украшение с двумя крупными камнями небесного оттенка.