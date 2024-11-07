Моника Беллуччи снялась в шикарных образах для китайского глянца

60-летняя Моника Беллуччи появилась на обложке Elle China. Кадрами эффектной съемки итальянская актриса поделилась в личном аккаунте в соцсети. Актриса позировала в смелых образах, а также в массивных украшениях французского бренда Cartier.
Судя по посту Беллуччи, выпущено как минимум два варианта обложки. На одном из них знаменитость предстала в лакированном плаще и с колье, выполненным в виде ящерицы, обвившейся вокруг шеи звезды. На другом снимке актриса — в наряде с глубоким декольте и длинных лакированных перчатках. На ее шее — массивное украшение с двумя крупными камнями небесного оттенка.
Кроме того, на фотосессии Беллуччи примерила полупрозрачное одеяние и фантазийное платье в пол.
В октябре вместе с возлюбленным — режиссером Тимом Бертоном — Моника Беллуччи посетила церемонию открытия 16-го кинофестиваля имени братьев Люмьер. Актриса вышла на красную дорожку в облегающем коричневом платье в пол с открытыми плечами. Образ дополнили черные босоножки с клатчем в тон платью и ювелирные украшения.
Кинофестиваль имени братьев Люмьер — знаковое мероприятие для пары. По данным журнала Paris Match, именно на этом смотре в 2022 году начался роман Бертона и Беллуччи. На том фестивале актриса вручала постановщику почетную награду за вклад в мировой кинематограф.
Беллуччи исполнила одну из ключевых ролей в недавнем фильме Бертона «Битлджус Битлджус». Она сыграла жену «биоэкзорциста» (Майкл Китон). Премьера ленты состоялась на 81-м Венецианском кинофестивале.