Прилучный играет царя Салтана в фильме Андреасяна: первые кадры

Появились первые фотографии со съемочной площадки фильма «Сказка о царе Салтане», сценарий к которому написан по мотивам одноименного произведения Александра Сергеевича Пушкина.
События картины развернутся вокруг царя Салтана, который влюбляется в милую и добрую девушку Аннушку, а вскоре у супругов рождается сын. Но семейное счастье продлится недолго — коварные сестры и мачеха Аннушки задумывают коварный план. Пока Салтан находится в отъезде, они подменяют письмо и выставляют Аннушку и новорожденного наследника перед царем в дурном свете. Не дождавшись возвращения государя, царицу с малышом помещают в бочку и отправляют в океан на верную гибель.
Павел Прилучный появится на экране в образе царя Салтана. По словам актера, это первая картина, в которой он играет сказочного персонажа. «Я очень рад этому событию, так как своей работой я смогу порадовать детей. Более того, я поступал в институт, читая “Сказку о царе Салтане”, и поступил: знаю ее наизусть. Это довольно масштабный проект, в котором я вижу большие перспективы», — рассказал артист.
Режиссером фильма выступает Сарик Андреасян, до этого уже экранизировавший творчество Пушкина — в 2023 году он поставил «Онегина» с Виктором Добронравовым и Елизаветой Моряк.
В новом фильме Моряк исполняет роль Царицы-матери. «“Сказка о царе Салтане” — это не просто сказка, а драматическая история, которую нужно сделать тонко и красиво. Что же касается творческого амплуа, признаться, я впервые играю в сказке, как в жанре, и это очень волнительно», — поделилась актриса.
Образ князя Гвидона воплотит Алексей Онежен («Подростки: Первая любовь»), а Царевну-Лебедь сыграет Алиса Кот. Среди других звезд проекта — Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов, Федор Лавров.
Съемки фильма проходили в Геленджике, декорации сказочного дворца разместили в подмосковном Долгопрудном. Для картины были возведены декорации на площади 6000 кв. метров и сшито более пятисот уникальных костюмов. Сложные постановочные сцены будут совмещены с большим объемом компьютерной графики.
Сарик Андреасян обещает зрителям не просто волшебное приключение, а многослойную глубокую историю. «Это наша “Одиссея” Гомера. Это история про взаимоотношения отцов и детей, а также о том, что какие чудеса не преподнесла бы вам жизнь — на первом месте должна оставаться семья. Для меня, как для папы, важнее всего история Гвидона, и его желания вновь встретиться с отцом. Я думаю, что наш фильм о любви, разлуке и счастливом воссоединение попадет в сердце каждого взрослого и ребенка», — отметил режиссер.
«Сказка о царе Салтане» выйдет в прокат 19 февраля 2026 года.