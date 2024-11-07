Прилучный играет царя Салтана в фильме Андреасяна: первые кадры

Сарик Андреасян обещает зрителям не просто волшебное приключение, а многослойную глубокую историю. «Это наша “Одиссея” Гомера. Это история про взаимоотношения отцов и детей, а также о том, что какие чудеса не преподнесла бы вам жизнь — на первом месте должна оставаться семья. Для меня, как для папы, важнее всего история Гвидона, и его желания вновь встретиться с отцом. Я думаю, что наш фильм о любви, разлуке и счастливом воссоединение попадет в сердце каждого взрослого и ребенка», — отметил режиссер.