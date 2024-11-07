В свои 14 лет Вита Корниенко может похвастаться шикарной фильмографией: на ее счету более сотни работ. Кинокарьеру девочка начала в двухлетнем возрасте, когда вместе со своей старшей сестрой Вероникой снялась в короткометражке «Макарошка». Сегодня Вита не только работает на съемочной площадке, но и озвучивает мультфильмы. В скором времени выйдут сказки «Буратино» и «Маша и медведь», где артистке достались главные роли. Расскажем о других проектах юного дарования.