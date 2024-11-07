В свои 14 лет Вита Корниенко может похвастаться шикарной фильмографией: на ее счету более сотни работ. Кинокарьеру девочка начала в двухлетнем возрасте, когда вместе со своей старшей сестрой Вероникой снялась в короткометражке «Макарошка». Сегодня Вита не только работает на съемочной площадке, но и озвучивает мультфильмы. В скором времени выйдут сказки «Буратино» и «Маша и медведь», где артистке достались главные роли. Расскажем о других проектах юного дарования.
1. «Лед 2» (2020) и «Лед 3» (2024)
Корниенко сыграла в проекте главную детскую роль — дочь фигуристки Нади (Аглая Тарасова) и хоккеиста Саши (Александр Петров). Девочка растет без матери, которая погибла во время родов, и переживает из-за конфликта между ее отцом и тренером по фигурному катанию Ириной Шаталиной (Мария Аронова). Они спорят по поводу опеки над ребенком, но со временем мирятся и обнаруживают у маленькой Нади талант ее матери.
Ради роли в трилогии «Лед» Вита разучила начальные шаги фигурного катания, чтобы самостоятельно выполнять элементы. В третьей части драмы Надя всерьез занимается спортом и мечтает о самых высоких наградах. Главную героиню сыграла Анна Савранская, а Вита изобразила Надю в детстве.
Над сценарием работал Андрей Золотарев, а сами съемки проходили на Байкале. Первые два фильма были радушно встречены зрителями, а вот «Лед 3» многие посчитали не совсем удачным, так как по сюжету он сильно напоминал самую первую историю.
2. «Виктория» (2020)
Чемпион Европы по боям без правил Кирилл Суворов (Максим Щеголев) не привык к ответственности. Его не интересует брак и серьезные отношения. Но однажды к нему домой приходит девочка Вика и говорит, что он ее отец. Герою приходится заняться ребенком, а заодно и перевоспитать себя.
Многие отметили прекрасную актерскую игру маленький Виты, однако фильм оставляет двоякое впечатление. С одной стороны, в нем показывают трогательные отношения ребенка и взрослого, с другой — наблюдаются нелогичности в сюжете.
3. «Воспитательница» (2021)
Воспитательница Майя (Алена Коломина) счастлива в отношениях и готовится стать матерью. Внезапно ее супруг пропадает без вести, а приставы за долги забирают квартиру. На фоне пережитого героиня теряет ребенка, а затем знакомится с Тасей (Виталия Корниенко), которая в недавнем прошлом тоже лишилась близкого человека.
Персонажи сближаются, отец девочки, влиятельный бизнесмен Петр (Павел Трубинер), приглашает Майю в дом, чтобы та стала воспитательницей Таси и помогла ей справиться с горем. В сериале Виталии досталась драматическая роль, с которой она блестяще справилась. Актриса признавалась, что ей удалось вжиться в образ, поэтому все ее слезы в кадре настоящие — она действительно пропускала происходящее через себя.
4. «Тетя Марта» (2022)
В центре сюжета драмеди школьница Марта (Корниенко), которая живет без родителей и под присмотром дедушки (Юрий Кузнецов). Она боится, что ее заберут в детский дом, потому что Василий Семенович болен и сам нуждается в опеке. Девочка придумывает всевозможные ухищрения, чтобы скрыть правду. Неожиданно к ней приезжает родственник Марат (Александр Метелкин). Он обещает помочь девочке, но на самом деле его цель — квартира Марты.
Сериал был тепло принят зрителями и продлился на второй сезон, где героиню ждал сюрприз: у нее есть сестра-близнец Юля, которая воспитывается в другой семье. Девочки поставили цель найти родственников, а Виталии пришлось «раздвоиться» и сыграть обе роли.
Второй сезон стал заключительным, однако создатели пообещали, что полюбившиеся герои скоро вновь появятся на экранах. К производству готовится полнометражный фильм, премьера которого запланирована на 2025 год.
5. «Мажор 4» и «Мажор в Сочи» (2022)
В проекте Виталия перевоплотилась в дочь Игоря Соколовского (Павел Прилучный), о существовании которой герой сериала узнает спустя девять лет после ее рождения. Мажор пытается наладить отношения с ребенком и распутать клубок нерешенных проблем. В фильме «Мажор в Сочи» Соколовский переезжает на юг вместе с дочерью и открывает эко-отель. Однако и тут у него возникают проблемы: бизнес Игоря мешает местному предпринимателю.
Корниенко уже встречалась с Прилучным на съемках проекта «Возмездие», поэтому рядом с экранным папой чувствовала себя комфортно. Надо заметить, что после выхода «Мажора» карьера обоих артистов устремилась вверх, так что криминальный детектив и сотрудничество принесли звездам удачу.
6. «Одна дома» (2023)
В сказочной новогодней истории главными героями стали персонажи Михаила Тарабукина и Виталии Корниенко: нерадивый грабитель Артем и его юная напарница Стефания. Они познакомились случайно, когда вор, перепутав квартиры, забрался туда, где живет девочка. Стефания потребовала, чтобы бандит взял ее с собой на дело. Так она рассчитывала заработать денег на подарок маме, которая работает на скорой помощи.
Комедия Анарио Мамедова, который вдохновился американским фильмом «Бумажная луна», заслужила высокие оценки зрителей. Публика отметила, что «Одна дома» вполне годится на роль новогоднего семейного кино. Хотя некоторые сравнили картину с фильмом Тиграна Кеосаяна «Бедная Саша», упрекнув Мамедова в копировании истории.
7. «Папины дочки. Новые» (2023)
В спин-офф культового сериала про семью Васнецовых Виталия Корниенко пришла с большим актерским опытом, при этом роль отличницы Лизы стала для нее одной из любимых. Героиня ведь похожа на Виту характером.
По сюжету Даша Васнецова бросает Веника (Филипп Бледный) и дочек. Соня (Полина Денисова), Диана (Ева Смирнова) и Арина (Полина Айнутдинова) вполне рады свободе от маминого контроля, и только Лиза пытается вернуть все в привычное русло. По мнению поклонников сериала, у режиссера Александра Жигалкина, работавшего и над «Папиными дочками», получилось создать интересное продолжение. В конце 2024 года ожидается премьера третьей части сериала «Папины дочки. Новые», а в 2025-м создатели приступят к съемкам четвертого сезона.
8. «Кукольник» (2023)
В фильмографии Корниенко не только семейные фильмы и комедии. Она снялась в главной роли в хорроре «Кукольник». Героиня Виталии вместе с семьей переезжает в глухую деревню. Маленькой Ане не удается найти друзей, и она вместе с сестрой забирается в старый дом, где по легенде жил маньяк, превращающий детей в марионетки. После этого поведение девочки меняется, и ее перестают узнавать даже самые близкие.
Виталия признавалась, что сниматься в картине было не страшно, наоборот, ей было интересно посмотреть, как все эти жуткие вещи выглядят изнутри. Правда, полноценным ужастиком фильм Романа Амслера можно назвать с трудом, так как там все равно торжествует добро.
9. «Между нами» (2024)
Две сестры Даша (Дарья Петриченко) и Ника (Виталия Корниенко) переезжают в столицу, где снимают квартиру и строят планы на счастливое будущее. Однако выясняется, что в этих квадратных метрах они живут не одни, а с Митей (Федор Федотов) — писателем-неудачником, который стал призраком. Драматурга видит только Ника, она пытается помочь ему реализоваться и выпустить новую пьесу.
На этот раз у Анарио Мамедова получилась не только комедийная картина, но и с элементами мистики. А зрители предсказывают тандему еще не один совместный проект.