The Weeknd снимется в фильме со звездой «Уэнсдэй»

По информации издания, картина будет называться Hurry Up Tomorrow и станет продолжением музыкального альбома артиста с тем же названием. The Weeknd сыграет свою первую главную роль в кино, а также напишет саундтрек к фильму. Режиссером выступает Трэй Эдвард Щульц, снявший «Оно приходит ночью». Также известно, что Дженна Ортега выступит исполнительным продюсером ленты.