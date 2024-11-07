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The Weeknd снимется в фильме со звездой «Уэнсдэй»

Певец The Weeknd сыграет в новом фильме с Дженной Ортега
The Weeknd
The WeekndИсточник: Legion-Media.ru

Певец Абель Тесфайе, известный под псевдонимом The Weeknd, снимется в одном фильме со звездой сериала «Уэнсдэй» Дженной Ортега и актером Барри Кеоганом. Об этом сообщает портал Deadline.

По информации издания, картина будет называться Hurry Up Tomorrow и станет продолжением музыкального альбома артиста с тем же названием. The Weeknd сыграет свою первую главную роль в кино, а также напишет саундтрек к фильму. Режиссером выступает Трэй Эдвард Щульц, снявший «Оно приходит ночью». Также известно, что Дженна Ортега выступит исполнительным продюсером ленты.

Эта роль будет не первой для Абеля в полнометражном кино: в 2019 году он сыграл яркую роль в фильме «Неограненные алмазы».

Ранее сообщалось, что бюджет нового фильма с Тимоти Шаламе станет рекордным в истории студии A24.