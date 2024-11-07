Раскрыт рекордный бюджет нового фильма с Тимоти Шаламе

Издание описывает проект как динамичную комедию в духе «Поймай меня, если сможешь» и «Волка с Уолл-cтрит», несмотря на то, что за основу сюжета взята реальная личность — игрок в настольный теннис Марти Рейсман, роль которого досталась Шаламе. Помимо него, в «Марти Величайшем» играют Гвинет Пэлтроу и рэпер Tyler The Creator.