Умер киновед и директор фильма «Экипаж» Борис Криштул

Криштул родился 21 августа 1940 года в Москве. В 1960 году поступил на экономический факультет ВГИКа. Работал директором киностудий «Мосфильм» и «Юность» и участвовал в создании фильмов «От зари до зари», «Фронт за линией фронта», «Экипаж», «О бедном гусаре замолвите слово» и «Рецепт ее молодости».