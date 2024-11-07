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Умер киновед и директор фильма «Экипаж» Борис Криштул

Ему было 84 года
Борис Криштул
Борис КриштулИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. На 85 году жизни умер заслуженный работник культуры, организатор кинопроизводства и директор картин «Экипаж» и «О бедном гусаре замолвите слово» Борис Криштул. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

«6 ноября 2024 года <…> ушел из жизни наш друг и коллега, организатор кинопроизводства, педагог, заслуженный работник культуры РФ, член Союза кинематографистов России Криштул Борис Иосифович», — говорится в сообщении.

Союз кинематографистов выразил глубокие соболезнования родным и близким киноведа, отметив, что о дате и месте прощания с киноведом сообщат позже.

Криштул родился 21 августа 1940 года в Москве. В 1960 году поступил на экономический факультет ВГИКа. Работал директором киностудий «Мосфильм» и «Юность» и участвовал в создании фильмов «От зари до зари», «Фронт за линией фронта», «Экипаж», «О бедном гусаре замолвите слово» и «Рецепт ее молодости».

В 1979 году его пригласили преподавать во ВГИК, а с начала 90-х годов Криштул полностью переключился на преподавательскую деятельность, после став доцентом ВГИКа.

Он также являлся автором многих книг, посвященных истории кино. Среди них можно выделить «Унесенные ветром славы. Взлеты и падения великих продюсеров» (2012), «Добро пожаловать в “Юность”» (2018) и «Длинная дорога в Канны» (2022).