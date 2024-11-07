Тиль Швайгер снимется в Белоруссии

О своих проблемах с алкоголем актер заговорил после того, как съемочная команда фильма «Рискованные гонки» на условиях анонимности обвинила его в неподобающем поведении. По словам сотрудников, актер, будучи в нетрезвом состоянии, теряет над собой контроль и становится агрессивным.