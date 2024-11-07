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Тиль Швайгер снимется в Белоруссии

Актер примет участие в промо-ролике о дрифте
Тиль Швайгер
Тиль ШвайгерИсточник: Legion-Media.ru

Актер Тиль Швайгер приехал в Белоруссию на съемки. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

Швайгер прилетел на частном джете в центр деловой авиации на территории минского аэропорта. Актер примет участие в промо-ролике о дрифте.

11 апреля Швайгер сообщил, что борется с сепсисом. Актер рассказал, что две недели принимает антибиотики. Актер ударился голенью в августе 2023 года. В открытую рану попали микробы. Вследствие у него образовалась язва, которая становилась только хуже.

До этого знаменитость рассказывал о своем алкоголизме. Швайгер признавался, что проходит лечение у психиатра. При этом актер уверил, что лишь единожды приходил на съемочную площадку в нетрезвом виде.

О своих проблемах с алкоголем актер заговорил после того, как съемочная команда фильма «Рискованные гонки» на условиях анонимности обвинила его в неподобающем поведении. По словам сотрудников, актер, будучи в нетрезвом состоянии, теряет над собой контроль и становится агрессивным.