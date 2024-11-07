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Выход байопика о Майкле Джексоне перенесен

Лента выйдет на экраны в 2025 году
Кадр из фильма «Майкл»
Кадр из фильма «Майкл»

Релиз биографической картины о короле поп-музыки Майкле Джексоне откладывается. Студия приняла решение перенести дату выхода фильма на более поздний срок, заставив поклонников набраться терпения в ожидании премьеры.

Студия Lionsgate отложила премьеру байопика «Майкл», где главную роль исполняет Джафар Джексон — племянник легендарного певца. Вместо запланированной даты 18 апреля 2025 года, как сообщает Hollywood Reporter, картина выйдет в прокат 3 октября 2025 года, что на полгода позже первоначального срока.