Выход байопика о Майкле Джексоне перенесен

Студия Lionsgate отложила премьеру байопика «Майкл», где главную роль исполняет Джафар Джексон — племянник легендарного певца. Вместо запланированной даты 18 апреля 2025 года, как сообщает Hollywood Reporter, картина выйдет в прокат 3 октября 2025 года, что на полгода позже первоначального срока.