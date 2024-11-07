Павел Прилучный попал в песчаную бурю в Дубае

«В какой-то момент снимали один его крупный план, он стоял на платформе, обдуваемый вентилятором, и прямо в лицо ему долго-долго неслась струя песка из специальной машины. Так имитировали песчаную бурю, — они в Дубае не редкость, и группа в пустыне даже застала одну из них, правда, не такую лютую, как показанные в “Миссия: невыполнима” или “Снайпере”»,— ссылается газета на источник.