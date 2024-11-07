Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В Голливуде отказались от идеи превратить «Назад в будущее» в мюзикл

Студия Universal отказалась выпускать мюзикл по мотивам трилогии Роберта Земекиса
Назад в будущее
Назад в будущее

Режиссер Роберт Земекис рассказал, что отказывается снимать продолжение культового фильма «Назад в будущее» из-за расхождений со студией. Об этом сообщает издание Variety.

По словам постановщика, студия Universal несколько раз интересовалась, не хотел ли он заняться продолжением культовой трилогии. Однако у Земекиса иное видение проекта во вселенной, которое не устраивает продюсеров.

«Я очень хотел бы снять мюзикл по этой франшизе, а не прямое продолжение, четвертую часть. К сожалению, студия этого не понимает, они не видят в этом никакого смысла, поэтому тут я бессилен», — сообщил режиссер.