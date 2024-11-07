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На создательницу сериала «Нежность» подали в суд из-за долга за капремонт

Mash: на режиссера Меликян подали иск из-за долга по капремонту в 13 тыс. рублей
Анна Меликян
Анна Меликян

На сценаристку и режиссера Анну Меликян подали иск в столичный мировой суд из-за долга в размере 13 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, всего создательница сериала «Нежность» не оплатила 13 тыс. 125 рублей за капитальный ремонт своего дома в московском районе Хамовники. Изначально сотрудники Фонда капитального ремонта сделали Меликян несколько предупреждений о том, что ей нужно оплатить взносы. Когда режиссер проигнорировала их, то компания подала против нее в суд.

Дебютную полнометражную работу Анны Меликян «Марс» показали на Берлинском кинофестивале в 2004 году. Затем постановщица создала вторую картину «Русалка», за которую получила награду как лучший режиссер на международном фестивале «Сандэнс». Также драма была номинантом от России на премию «Оскар».

В 2024 году режиссер Никита Михалков назвал картину Меликян «Чувства Анны» лучшим фильмом года. Драма рассказывает о простой работнице пермской шоколадной фабрики, которая начинает слышать голоса внеземных цивилизаций. Главную роль в ней сыграла Анна Михалкова.