На создательницу сериала «Нежность» подали в суд из-за долга за капремонт

По информации канала, всего создательница сериала «Нежность» не оплатила 13 тыс. 125 рублей за капитальный ремонт своего дома в московском районе Хамовники. Изначально сотрудники Фонда капитального ремонта сделали Меликян несколько предупреждений о том, что ей нужно оплатить взносы. Когда режиссер проигнорировала их, то компания подала против нее в суд.