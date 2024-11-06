В мире кинематографа происходит настоящий бум семейно-сказочного кино. Возможно, идею заняться волшебными историями на основе уже знакомых сюжетов подали «Последний богатырь» и «Чебурашка», указав на то, что ниша пустует почем зря. Чем в ближайшие пару лет кинематографисты планируют удивить зрителей, в том числе юных, читайте в статье.
1. «Огниво»
Приключенческое фэнтези по мотивам одноименной сказки Андерсена и оригинал связывает немногое. По сюжету любитель азартных игр Иван (Роман Евдокимов) случайно завладевает волшебным огниво, а заодно и освобождает из заточения слепую царевну Дашу (Антонина Бойко), которую заколдовал Лиходей (Виталий Хаев). Герою предстоит спасти королевство, хотя ввязываться в опасное приключение ему совсем не хочется.
Режиссером проекта выступил Александр Войтинский, который уже работал над сказкой «По щучьему велению». Съемки проходили в исторических локациях: Новгородском кремле и Витославлицах. Зрители оценили спецэффекты картины, особенно отметив механическую лошадь, комичные сцены и обаяние авантюриста Ивана, однако были разочарованы тем, что не увидели именно сказки Андерсена — настолько интерпретация получилась вольной.
2. «Волшебник Изумрудного города»
История унесенной ураганом девочки Элли (Екатерина Червова) не стала ремейком фильма 1994 года, а, скорее, превратилась в новую интерпретацию книги Александра Волкова. Однако здесь тоже есть и любимый питомец героини Тотошка, и ее новые друзья: Страшила (Евгений Чумак), Железный Дровосек (Юрий Колокольников) и Трусливый Лев (Артур Ваха). Роль Бастинды досталась Светлане Ходченковой, которую в гриме почти не узнать.
Зрители уже находятся в предвкушении, так как режиссер Игорь Волошин постарался использовать много красивой графики. Однако отсутствие в сюжете доброго волшебника Гудвина заставило аудиторию задуматься, будет ли героиню ждать счастливый финал. Премьера запланирована на 1 января 2025 года.
3. «Финист. Первый богатырь»
Еще одна новогодняя сказочная киноновинка готовится к показу — спин-офф франшизы «Последний богатырь» с Кириллом Зайцевым в главной роли. По сюжету Финист — самый бесстрашный, но и самый тщеславный богатырь, готовый отказаться от подвига, если тот не принесет ему славы. Но ради звания самого-самого Ясный сокол все же отправляется в неизведанные земли. Если коротко, то история рассказывает нам о становлении Бабы-Яги (Юлия Пересильд) и о том, что ее и Финиста связывает на самом деле.
В картине режиссера Дмитрия Дьяченко, знакомого по «Чебурашке», сплошь звезды: Елена Яковлева, Федор Добронравов, звезда «Кухни» Сергей Лавыгин и другие. Поклонники франшизы «Последний богатырь» пока гадают, как в одном проекте уживутся две Яги — Пересильд и Яковлева, и ждут премьеры.
4. «Старик Хоттабыч»
В середине октября 2024-го Федор Бондарчук рассказал о намерении снять новую версию истории про пионера Вольку и советского джинна Гассана Абдуррахмана ибн Хоттаба (Николай Волков). По сюжету выпущенный из заточения волшебник пытается отблагодарить мальчика и предлагает ему разные сокровища и дары, но Волька отказывается и приглашает Хоттабыча то на футбол, то в цирк. В итоге джинн остается в Москве и становится иллюзионистом.
Подробности съемок по повести Лазаря Лагина пока не раскрываются. Известно, что сценаристом выступил Андрей Золотарев, который ранее работал над картиной «Повелитель ветра» и сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте», а экранизация увидит свет в 2026 году. Зрители неоднозначно восприняли идею Бондарчука, поскольку в 2006 Петр Точилин уже снимал ремейк этого фильма. Тогда роль мага исполнила звезда «Собачьего сердца» Владимир Толоконников, а его не совсем юного друга, хакера Гену, — Марюс Ямпольскис.
5. «Буратино»
Фильм про деревянного мальчика режиссера Игоря Волошина выйдет на экраны в 2026 году. Создатели обещают, что это будет все та же история про Буратино, папу Карло и их друзей, но рассказанная по-новому и с использованием современных технологий.
В проекте не будет кукол, лису Алису и кота Базилио воплотят Виктория Исакова и Александр Петров. Карабасом станет Федор Бондарчук, а роли Арлекино и Дуремара исполнят звезды «Слова пацана» Рузиль Минекаев и Лев Зулькарнаев.
Главная роль досталась Виталии Корниенко, которая знакомая многим по проектам «Тетя Марта» и «Папины дочки. Новые». Стоит отметить, что такое решение несколько смутило зрителей, которые считают, что на роль Буратино лучше было бы взять актера. Неизменной в новой версии сказки Алексея Толстого останется легендарная музыка Алексея Рыбникова, написанная еще для советского фильма.
6. «Королевство кривых зеркал»
К современной экранизации готовится и сказка Виталия Губарева «Королевство кривых зеркал». Напомним сюжет: школьница Оля ленива и не любит учиться, но благодаря путешествию в зазеркалье ей удается посмотреть на себя со стороны, а заодно спасти несчастного Гурда, которого заточили в башне.
Режиссером проекта стал Клим Шипенко, в фильмографии которого и «Вызов», и «Холоп». Пока детали процесса, как и имена актеров, которые сыграют ключевых персонажей, держатся в тайне. Благодаря современным технологиям Шипенко надеется показать сказочный мир по-новому, и для этого режиссеру понадобился бюджет в размере миллиард рублей.
Правда, к идее переснять «Королевство кривых зеркал» российская аудитория отнеслась настороженно. Одни считают, что современным детям нужно показывать добрые советские фильмы, другие — что история про пионеров потеряла свою актуальность, а изменения в сюжете, продиктованные реалиями, не произведут нужного эффекта.
7. «Руслан и Людмила»
Благодаря режиссеру Егору Чичканову, снявшего сериальные хиты «Лада Голд» и «Комбинация», обещают, что сказка Александра Пушкина превратится в настоящий блокбастер. Сюжет не будет сильно отличаться от классического: князь Владимир выбирает для дочери Людмилы (Алена Долголенко) подходящих женихов, но та влюбляется в Руслана (Рузиль Минекаев) и отвергает Рогдая, Ратмира и Фарлафа. Отец не благословляет этот союз, но внезапно злобный колдун Черномор похищает Людмилу, стремясь отомстить князю Владимиру за старые обиды. Руслан и его соперники объединяются в поисках меча-кладенца, который поможет им добраться до логова колдуна.
Старт съемочного процесса назначен на весну 2025 года, а премьера ожидается в 2027-м. Пока зрители с недоверием относятся к проекту, считая, что Рузиль Минекаев не подходит на роль витязя, а у режиссера мало опыта в такого рода проектах.
Добавим, что в 2023 году вышла еще одна версия пушкинской поэмы, мультфильм «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка». Главная героиня оказывается отважной и современной девушкой, которая умеет постоять за себя.