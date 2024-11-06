Еще одна новогодняя сказочная киноновинка готовится к показу — спин-офф франшизы «Последний богатырь» с Кириллом Зайцевым в главной роли. По сюжету Финист — самый бесстрашный, но и самый тщеславный богатырь, готовый отказаться от подвига, если тот не принесет ему славы. Но ради звания самого-самого Ясный сокол все же отправляется в неизведанные земли. Если коротко, то история рассказывает нам о становлении Бабы-Яги (Юлия Пересильд) и о том, что ее и Финиста связывает на самом деле.