Пересильд, Гагарина и другие звезды на премьере фильма «Любовь Советского Союза»

«Это фильм стильный, как “Женщина французского лейтенанта”, эпичный, как “Унесенные ветром”, и самое главное — там все закончится хорошо. “Любовь Советского Союза” — это не история Валентины Серовой и Константина Симонова, хотя надо сказать, что, если кто-то увидит в фильме их историю любви — мы не будем возражать. Это красивое эмоциональное кино про человеческие отношения и про то, можно ли после великой любви полюбить второй раз. Это сказка про любовь. Сказка, основанная на реальных событиях», — подчеркнул Эрнст.