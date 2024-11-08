Пересильд, Гагарина и другие звезды на премьере фильма «Любовь Советского Союза»

В Москве состоялся премьерный показ картины «Любовь Советского Союза» — масштабной исторической драмы о поколении 30-х, на чью долю выпало недолгое счастье и великое испытание.
На сцене главного зала столичного кинотеатра «Каро 11 Октябрь» фильм представили режиссеры Никита Высоцкий и Илья Лебедев, исполнители главных ролей Ангелина Стречина, Роман Васильев, Кирилл Кузнецов, Ангелина Поплавская и другие члены съемочной группы.
Премьеру фильма посетили Юлия Пересильд, Полина Гагарина, Сергей Безруков, Светлана Иванова, Наталья Андрейченко, Евгения Медведева, Дмитрий Дюжев, Сергей Жигунов и многие другие звезды.
Гостей ждала атмосфера 30-х годов: вход в кинотеатр превратился в платформу вокзала, а сам киноцентр «Октябрь» предстал импровизированным театром — с советским буфетом, тележками с мороженым и газированной водой, а также джазовым оркестром с музыкой в духе времени.
Представляя картину первым зрителям, продюсер Константин Эрнст отметил, что «Любовь Советского Союза» — это мелодрама на фоне исторических катаклизмов, что делает ее чрезвычайно современной и похожей на нашу жизнь.
«Это фильм стильный, как “Женщина французского лейтенанта”, эпичный, как “Унесенные ветром”, и самое главное — там все закончится хорошо. “Любовь Советского Союза” — это не история Валентины Серовой и Константина Симонова, хотя надо сказать, что, если кто-то увидит в фильме их историю любви — мы не будем возражать. Это красивое эмоциональное кино про человеческие отношения и про то, можно ли после великой любви полюбить второй раз. Это сказка про любовь. Сказка, основанная на реальных событиях», — подчеркнул Эрнст.
Илья Лебедев добавил, что проект близок по духу и состоянию современному зрителю: «Это история любви. Да, довольно тяжелая, но это история не о войне и не о трагедиях, а о глубоком чувстве».
Режиссер Никита Высоцкий рассказал о смыслах, заложенных в название картины «Любовь Советского Союза»: «Это про женщину, актрису, которую любила огромная страна. Это правда, но не вся. Это название имеет еще один смысл: огромная страна, СССР, любит. И благодаря любви, способности всей страны и наших героев любить, их готовности биться за свою любовь, жертвовать ради любви — и люди, и страна сохранились. Хотя до сих пор кажется, что это чудо. Чудо, имя которому — любовь. Любовь Советского Союза».
Сюжет фильма разворачивается вокруг молодой актрисы Галины (Ангелина Стречина), которая выходит замуж за Героя Советского Союза, летчика Анатолия Коврова (Кирилл Кузнецов). Но их счастье обрывает трагедия — спустя год Ковров погибает. Через некоторое время героиня встречает драматурга Кирилла Туманова (Роман Васильев), намеренного бороться за ее сердце.
В широкий прокат фильм «Любовь Советского Союза» вышел 7 ноября.