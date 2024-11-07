В ОАЭ выразили заинтересованность в привлечении кинематографистов РФ

«Я надеюсь, что это только начало. Съемки российского фильма в Дубае подтверждают наше стремление открывать новые сферы сотрудничества с Россией. Мы надеемся, что реализация этого проекта привлечет в Дубай большее число российских кинематографистов и производителей контента, особенно создателей фильмов и сериалов», — сказал аль-Джанахи, выступая перед журналистами на съемочной площадке «Мажора в Дубае».