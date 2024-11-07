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В ОАЭ выразили заинтересованность в привлечении кинематографистов РФ

Глава Кинематографической и телевизионной комиссии Дубая Саид аль-Джанахи заявил, что город планирует стать масштабной международной площадкой для производства контента
Кадр из фильма «Мажор в Дубае»
Кадр из фильма «Мажор в Дубае»

ДУБАЙ, 6 ноября. /ТАСС/. Дубай заинтересован в привлечении российских кинематографистов, поскольку планирует стать масштабной международной площадкой для производства контента. Об этом заявил глава Кинематографической и телевизионной комиссии Дубая Саид аль-Джанахи на съемках российского полнометражного фильма «Мажор в Дубае», производством которого занимается «Плюс студия».

«Я надеюсь, что это только начало. Съемки российского фильма в Дубае подтверждают наше стремление открывать новые сферы сотрудничества с Россией. Мы надеемся, что реализация этого проекта привлечет в Дубай большее число российских кинематографистов и производителей контента, особенно создателей фильмов и сериалов», — сказал аль-Джанахи, выступая перед журналистами на съемочной площадке «Мажора в Дубае».

В октябре продюсерский центр «Кинопоиска» начал снимать полнометражный фильм «Мажор в Дубае» на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Проект «Плюс студии» — третий полнометражный фильм серии и продолжение известной российской франшизы, премьера которой состоялась в 2014 году. Режиссерское кресло в проекте занял Егор Чичканов, главные роли исполнили Павел Прилучный, Павел Чинарев, Елизавета Шакира, Виталия Корниенко, Александр Обласов и Линда Лапиньш. Фильм выйдет в российский прокат в 2025 году.