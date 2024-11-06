Прилучный в Дубае: первые кадры со съемок продолжения «Мажора»

События приключенческого фильма начинаются в Сочи, где Игорь Соколовский живет со своей дочкой Соней. Их идиллии приходит конец, когда выясняется, что один из друзей Соколовского, отправившийся в Дубай с целью быстрого обогащения, попал в неприятности. Герой отправляется в Эмираты, чтобы помочь приятелю выпутаться из проблем, но сам невольно втягивается в международную аферу.