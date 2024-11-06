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Прилучный в Дубае: первые кадры со съемок продолжения «Мажора»

Павел Прилучный среди пустынь и небоскребов – смотрите первые фото со съемочной площадки фильма «Мажор в Дубае»
Екатерина Комаровская
Редактор Кино Mail, кинообозреватель
Павел Прилучный на съемках фильма «Мажор в Дубае»
Павел Прилучный на съемках фильма «Мажор в Дубае»

Стартовали съемки третьего полнометражного продолжения сериала «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли. Действие фильма «Мажор в Дубае» разворачивается в Арабских Эмиратах, куда, по сюжету, приезжает Игорь Соколовский, чтобы вытащить друга из передряги.

Съемочная площадка картины развернулась в пустыне, на крышах небоскребов и в других локациях Дубая, а съемки экшен-сцен проходили в старых городских кварталах. По словам создателей фильма, «Мажор в Дубае» стал одним из первых крупных российских проектов, который производится в этом регионе Ближнего Востока.

Съемки фильма «Мажор в Дубае»
Съемки фильма «Мажор в Дубае»
Павел Прилучный на съемках фильма «Мажор в Дубае»
Павел Прилучный на съемках фильма «Мажор в Дубае»

События приключенческого фильма начинаются в Сочи, где Игорь Соколовский живет со своей дочкой Соней. Их идиллии приходит конец, когда выясняется, что один из друзей Соколовского, отправившийся в Дубай с целью быстрого обогащения, попал в неприятности. Герой отправляется в Эмираты, чтобы помочь приятелю выпутаться из проблем, но сам невольно втягивается в международную аферу.

К своим ролям в фильме «Мажор в Дубае», помимо Павла Прилучного, вернулись Виталия Корниенко, Павел Чинарев, Елизавета Шакира и Александр Обласов. Режиссером проекта выступил Егор Чичканов, работавший над сериалами «И снова здравствуйте!» и «Нина».

Павел Чинарев на съемках фильма «Мажор в Дубае»
Павел Чинарев на съемках фильма «Мажор в Дубае»
Кадр из фильма «Мажор в Дубае»
Кадр из фильма «Мажор в Дубае»
Кадр из фильма «Мажор в Дубае»
Кадр из фильма «Мажор в Дубае»

Руководитель Плюс Студии Михаил Китаев обещает настоящий визуальный аттракцион: «Нашего зрителя ждет невероятное кинематографическое приключение — яркий изобретательный экшен, съемки на уровне международных блокбастеров, калейдоскоп разных локаций, крутые трюки, сложные постановочные сцены и, конечно, захватывающая история».

Производством фильма занимаются Плюс Студия и «Бар Продакшн» в сотрудничестве с DFTC. Съемки на территории Дубая проходят при поддержке местной кинокомиссии Dubai Film and TV Commission.

Премьера ленты «Мажор в Дубае» в России запланирована на 2025 год.