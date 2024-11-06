В кинопарке «Москино» воссоздадут атмосферу походов Ярослава Мудрого

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Посетители кинопарка «Москино» на выходных 9 и 10 ноября смогут перенестись в атмосферу XI века и стать свидетелями борьбы Ярослава Мудрого за Червенские города. Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
«Пограничные Перемышль и Червень, впервые присоединенные после Крещения Руси во время правления Владимира Святого, были предметом спора между соседями, начиная с X века. Именно эти земли брат Ярослава Святополк Окаянный отдал польскому королю в обмен на дружины для помощи в борьбе за власть над Русью. Князь Ярослав Мудрый положил конец притязаниям брата и отвоевал территории на границе с Польшей. Гости кинопарка “Москино” увидят военные шоу и профессиональные постановки, посвященные событиям тех лет», — говорится в сообщении.
На площадке «Соборная площадь» можно будет поболеть за участников турнира дружин, послушать лекцию, посвященную одежде жителей Руси. Здесь же можно будет увидеть сражение войск Ярослава Мудрого и Болеслава I, в реконструкции примут участие около 80 человек. А в кулинарном лектории продемонстрируют приготовление блюд по старинным рецептам, среди них мясная и бобовая похлебки, домашний сыр, копченая грудинка, луковое варенье. Участникам мастер-классов предложат попробовать себя в роли кузнеца и свечника, освоить технику набойки на ткани, научиться основам резьбы по дереву и мыльному камню, посетят школу дружинника.
Кроме того, на площадке «Уездный город» состоятся постановочные съемки по мотивам фильма Михаила Козакова «Покровские ворота». А на площадке «Питерский бар» — фрагмента сцены с лисой Алисой и котом Базилио в таверне «Три пескаря» из киносказки о Буратино.
Ранее в кинопарке «Москино» рассказали, как помогают режиссерам воплощать свои идеи.