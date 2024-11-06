В кинопарке «Москино» воссоздадут атмосферу походов Ярослава Мудрого

На площадке «Соборная площадь» можно будет поболеть за участников турнира дружин, послушать лекцию, посвященную одежде жителей Руси. Здесь же можно будет увидеть сражение войск Ярослава Мудрого и Болеслава I, в реконструкции примут участие около 80 человек. А в кулинарном лектории продемонстрируют приготовление блюд по старинным рецептам, среди них мясная и бобовая похлебки, домашний сыр, копченая грудинка, луковое варенье. Участникам мастер-классов предложат попробовать себя в роли кузнеца и свечника, освоить технику набойки на ткани, научиться основам резьбы по дереву и мыльному камню, посетят школу дружинника.