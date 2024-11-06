Премьера экранизация одноименной серии комиксов Гарта Энниса прошла в 2019 году и стала глотком свежего воздуха для поклонников жанра. «Пацаны» полюбились миллионам зрителей за небанальный сюжет, интересных героев, зрелищные экшн-сцены и едкое высмеивание штампов в супергеройском кино. Но каждая хорошая история имеет свой конец. Рассказываем, чем закончился 4-й сезон сериала, как сложились судьбы героев и что их ждет в заключительном сезоне.
Основная информация о 5-м сезоне сериала
Год выхода: 2026
Количество серий: 8
Длительность серии: ~1 час
Шоураннер: Эрик Крипке
Дэниэл Эттиэс, Дженнифер Фанг, Стефан Шварц, Филип Сгриккиа, Дэн Трахтенберг, Фред Туа
В главных ролях: Энтони Старр, Карл Урбан, Джек Куэйд, Эрин Мориарти, Лас Алонсо, Томер Капон, Карен Фукухара и другие
Что ждать от 5-го сезона «Пацанов»
5-й сезон «Пацанов» должен завершить историю героев сериала. Подробностей о сюжете пока нет, однако некоторые догадки о том, каким может оказаться финал, уже имеются. Так, согласно одной из теорий Бутчер может окончательно превратиться в злодея — в таком случае судьба Билли на телеэкране не сильно разойдется с той, что описана в комиксе.
В предстоящем сезоне фанатов ожидает возвращения Солдатика в исполнении Дженсена Эклса, а также Экспресса (Джесси Ашер) и Королевы Мэйв (Доминик МакЭллигот). Кроме того, стало известно, что актерский состав пополнился звездой сериала «Очень странные дела» Мэйсоном Даем, который воплотит супергероя по имени Бомбсайт. Свое участие в будущем сезоне подтвердил Джаред Падалеки, известный многим по роли Сэма Винчестера в телехите «Сверхъестественное». Съемки 5-го сезона «Пацанов» стартуют в ноябре 2024 года и продлятся до лета 2025-го.
В июле Amazon анонсировали приквел «Пацанов» под названием «Восход корпорации “Воут”», который расскажет про Солдатика и Грозу (Ая Кэш). Действие сериала происходит в 1950-х, а его премьера назначена на 2026-й. Годом ранее планируется выход 2-го сезона «Поколения "Ви"» — спин-оффа оригинального шоу.
Чем закончился 4-й сезон сериала «Пацаны»
Главной темой нового сезона стал вирус, оказавшийся смертельным для всех «суперов», но безопасным для простых людей. Бутчер поздно узнает о нем, поэтому пробирка с вирусом попадает в руки к Виктории Ньюман. Конгрессвумен представляет интересы «Семерки» на политической арене и таким образом хочет обезопасить себя и свою дочь.
Хоумлендер стремится стать хорошим отцом для Райана и переживает серьезный экзистенциальный кризис. В поиске ответов на свои вопросы он назначает умнейшего человека на Земле Сестру Сейдж новым членом «Семерки». К команде также присоединяется ярая поклонница Хоумлендера и любительница теорий заговора Зажигалка.
Каждый участник «Пацанов» решает личные проблемы: Хьюи переживает семейную утрату, у ММ возникают серьезные проблемы со здоровьем, Французика вновь настигают демоны прошлого, а Старлайт после ухода из «Семерки» становится объектом травли и на время теряет свои силы.
Из-за злоупотребления препаратом «Ви» у Бутчера развивается рак и начинается раздвоение личности. Его сознание навещает старый сослуживец — Джо Кесслер, который заставляет Билли действовать радикально: заполучить вирус любой ценой и убить всех «суперов» до единого.
В последней серии обстановка накаляется до небывалых масштабов. Хоумлендер в прямом эфире заявляет о том, что Ньюман — одна из «суперов», после чего Виктория решает сдаться «Пацанам». Героиня назначает Хьюи встречу и предлагает отряду вирус против Хоумлендера в обмен на защиту ЦРУ. На место встречи является Бутчер и хладнокровно убивает Ньюман с помощью своей новой сверхспособности — щупалец из груди.
В смерти Ньюман обвиняют кандидата в президенты США Роберта Сингера, и он выбывает из гонки. Президентом объявляют спикера Палаты представителей Конгресса Стивена Кэлхуна. Он присягает Хоумлендеру на верность и вводит военное положение в стране — супергерои корпорации «Воут» получают чрезвычайные полномочия. Бутчер крадет вирус и в одиночку отправляется за главным «супером».
Французик и Кимико признаются друг другу в чувствах и начинают встречаться, но их счастью не суждено продлиться долго. «Суперы» открывают охоту на «Пацанов»: Хьюи, ММ, Французик и Кимико попадают в плен, удается убежать лишь Старлайт.
Что было в прошлых сезонах «Пацанов»
Корпорация «Воут» (Vought International) — крупнейшая в мире. Ее главный актив — супергерои, и ей принадлежит команда под названием «Семерка», которую возглавляет сильнейший герой Земли Хоумлендер.
После того, как девушка Хьюи Кэмпбела погибает от рук Экспресса — одного из участников «Семерки», он вступает в отряд линчевателей «Пацаны», которые во главе с Уильямом Бутчером хотят разоблачить коррумпированных супергероев и свергнуть корпорацию «Воут». В этот момент новая участница «Семерки» Старлайт узнает всю правду о супергероях и разочаровывается в них. Она помогает «Пацанам» раскрыть ужасающие тайны Vought International, чтобы оставить «Семерку» без государственной поддержки.
Во 2-м сезоне Бутчер выясняет, что его жена, которую он считал погибшей, жива. Она находится в плену у Vought вместе с сыном, отцом которого является Хоумлендер. Пока Бутчер пытается спасти Бекку, «Семерка» пополняется новой участницей — Штормфронт. Супергероиня сближается с Хоумлендером, и вместе они решают привести «суперов» к мировому господству.
События 3-го сезона разворачиваются спустя год после финала 2-го. Бутчер берет Райана, сына Бекки и Хоумлендера, под свою опеку. Теперь «Пацаны» действуют в рамках закона, сотрудничают с конгрессвумен Викторией Ньюман и охотятся только на суперов-преступников. Однако Бутчер не забывает о своей мести: он отыскивает одного из первых супергероев Солдатика в надежде, что он поможет остановить Хоумлендера. В «Воут» в это время тоже неспокойно: после разоблачения и самоубийства Штормфронт Хоумлендер начинает терять рассудок и действует в своих интересах.
Герои и актеры сериала «Пацаны»
Хоумлендер, Французик, Бутчер, Экспресс и другие: предлагаем познакомиться с основными героями сериала «Пацаны» и узнать, кто из актеров воплотил на экране популярные образы.
Уильям Бутчер — Карл Урбан
Билли Бутчер — харизматичный лидер команды «Пацанов», одержимый местью к супергероям, в частности, к Хоумлендеру, с которым его связывает личная трагедия. Обладая брутальностью и жестоким характером, Бутчер не знает пощады к врагам: для него цель всегда оправдывает средства. Темное прошлое героя делает его образ таинственным. В оправдание так же можно сказать, что, несмотря на суровость, ему не чужда забота о своих близких.
Билли Бутчера сыграл новозеландский актер Карл Урбан, известный по картине «Судья Дредд 3D» и трилогии «Властелин колец». Мясник принес Урбану широкую узнаваемость — до «Пацанов» актер снимался в основном во второстепенных ролях. Урбан наделил своего персонажа мощной энергетикой и особенным шармом, поэтому Бутчер — один из самых запоминающихся героев сериала.
Хьюи Кэмпбелл — Джек Куэйд
Хьюи — самый обыкновенный парень, меломан и киноман. В водоворот событий он оказывается втянут после трагической смерти своей девушки, произошедшей по вине Экспресса. На протяжении четырех сезонов герой решает множество моральных дилемм и сложных ситуаций, превращаясь из робкого и неуверенного юноши в решительного и мужественного борца за справедливость. Через Хьюи в сериале происходит знакомство с миром «Пацанов» и тем, как в нем все устроено.
Роль Хьюи исполняет американский актер Джек Куэйд, сын знаменитых Денниса Куэйда и Мег Райан. Артист успел засветиться в «Голодных играх». Джеку удается передать внутренние переживания Хьюи, его эволюцию и развитие на протяжении всего сериала, что делает его образ близким и понятным. Стоит отметить, что он больше прочих расходится во внешности с оригинальным комиксным вариантом.
ММ — Лаз Алонсо
Марвин Милк — самый опытный и рассудительный член «Пацанов», который неуклонно стремится к справедливости и порядку. В команде он становится голосом разума, поэтому часто выступает против радикальных методов Бутчера. Будучи любящим мужем и отцом, Марвин вынужден балансировать между семьей и долгом. Однажды он уже покинул команду, выбрав спокойную и размеренную жизнь, пока на его пороге вновь не объявился Бутчер.
Лаз Алонсо, воплотивший ММ, нечасто радует зрителей своим появлением на экранах. Среди известных работ можно выделить его роли в нескольких «Форсажах» и «Аватаре». Стоит добавить, что в 4-м сезоне ММ привлек внимание фанатов еще и тем, что сильно похудел. Но после того, как Алонсо закидали вопросами о возможных причинах, он отшутился, что «слишком увлекся пиццей».
Французик — Томер Капон
Первоклассный инженер, химик и взломщик является незаменимым ресурсом для охоты на «суперов». Когда-то Серж был наемным убийцей, и прошлое до сих пор не отпускает героя: он помнит каждого, кого лишил жизни, и вынужден нести на себе этот груз. Все меняется, когда Серж знакомится с Кимико, с которой у него завязываются теплые отношения. Добавим, что Французик обладает невероятным талантом создавать различные химические препараты и оружие из подручных средств, но его истинная страсть — кулинария.
Томер Капон, сыгравший Французика, признавался, что комиксы о «Пацанах» навсегда изменили его восприятие жанра, показав альтернативный взгляд на знакомых всем героев. Израильский актер приходится родственником известному режиссеру Шайе Капону. Голливудским дебютом Томера стал фильм Натали Портман «Повесть о любви и тьме».
Кимико — Карен Фукухара
В детстве Кимико вместе с братом похитила группа террористов, которые тайно работали на компанию «Воут». Ее накачали сывороткой «Ви», и так она получила свои уникальные способности: сверхчеловеческую силу, скорость, выносливость и ускоренную регенерацию.
Долгое время Кимико была вынуждена служить террористам, так как была частью эксперимента по созданию суперзлодеев. Но когда «Пацаны» спасли ее, выяснилось, что перед ними девушка с трагической судьбой. Кимико молчит и общается при помощи жестов. Раскрыться героине помогает Французик, который сочувствует ей и понимает.
Для Карен Фукухара это уже не первая роль в супергеройском жанре — она сыграла воина-самурая Катану в фильме «Отряд самоубийц». Это был дебют японо-американской актрисы в кино.
Старлайт — Эрин Мориарти
Одна из немногих супергероинь, которая действительно надеется изменить мир к лучшему. Старлайт умеет летать и управлять электричеством. В первом сезоне Энни Дженьюари становится новой участницей «Семерки», но, столкнувшись с суровой реальностью в «Воут», героиня быстро начинает понимать, насколько порочен мир, в который она попала. Энни помогает Хьюи с разоблачением «Семерки» и становится двойным агентом. Вскоре у нее и Кэмпбелла завязываются романтические отношения, и Старлайт окончательно покидает корпорацию.
Роль Старлайт исполнила молодая американская актриса Эрин Мориарти, ранее мелькавшая в «Настоящем детективе» и «Джессике Джонс».
После выхода 4-го сезона «Пацанов» на актрису обрушилась волна хейта из-за внешности: поклонники заподозрили Мориарти в пластической операции и стали негативно высказываться об этом в соцсетях. Актриса ответила хейтерам, отметив, что ее Энни однозначно выступила бы против женоненавистнического троллинга.
Хоумлендер — Энтони Старр
Главный антагонист и самый проработанный персонаж в сериале. Лидер «Семерки», сильнейший супергерой Земли и лицо «Воут», по своей сути жестокая и извращенная версия Супермена. Безжалостный тиран, искусный манипулятор, настоящий маньяк и психопат — казалось бы, как такой персонаж может вызывать сочувствие и симпатию у зрителя? Сценаристы шоу и исполнитель роли Хоумлендера Энтони Старр проделали невероятную работу, раскрыв внутренний мир героя с его комплексами и детскими травмами — на самом деле больше всего на свете Хоумлендер просто хочет, чтобы его любили.
Старр начал свою карьеру с сериального хита 90-х «Зена — королева воинов». Настоящим прорывом для него стала криминальная драма «Неприличное везение». Актер также известен главной ролью в детективном сериале «Банши». Благодаря Хоумлендеру Старра накрыла новая волна популярности и сделала его звездой популярных мемов.
Подводный — Чейс Кроуфорд
Кевин Московиц умеет дышать под водой, общаться с морскими обитателями и имеет остальной набор способностей Аквамена из DC, пародией на которого он является. Остальные герои команды не воспринимают его всерьез, поэтому Кевин изо всех сил старается угодить лидеру — Хоумлендеру. «Воут» активно используют и продвигают Подводного в соцсетях из-за его привлекательной внешности, хотя сам Кевин комплексует из-за того, что у него есть жабры но тщательно скрывает свою неуверенность.
Известность исполнителю роли Подводного Чейсу Кроуфорду принес персонаж Нейт Арчибальд из молодежного телесериала «Сплетницы». За участие в этом шоу актеру трижды присудили Teen Choice Awards.
Экспресс — Джесси Ашер
Настоящее имя супергероя — Реджинальд Франклин, его суперспособность — сверхскорость. Боясь потерять звание самого быстрого человека на Земле, Экспресс становится зависим от препарата «Ви». Под его воздействием он непреднамеренно убивает девушку Хьюи Робин, запуская тем самым события сериала. Поначалу он выступает эгоистичным, бесчувственным и упивающимся своей славой персонажем. Но по ходу сюжета герой обретает все больше человеческих качеств, пытается исправить свои ошибки и стать лучше.
Экспресса сыграл американец Джесси Ашер. Карьера актера началась с небольших ролей, среди значимых работ можно выделить сериал «Повышение уровня», боевик «Шафт», где Ашер сыграл сына персонажа Сэмюэла Л. Джексона, а также психологический хоррор «Улыбка». В 2022 году актер принял участие в проекте «Истории ходячих мертвецов» — спин-оффе культового сериала про зомби.
Черный Нуар — Нэйтан Митчелл
Самый таинственный и загадочный член «Семерки» Черный Нуар является пародией одновременно на трех известных персонажей: Бэтмена и Дефстроука из комиксов DC, и Снейк Айза из франшизы G.I. Joe. Этот безмолвный ниндзя наводит ужас на врагов одним своим присутствием. О его суперспособностях практически ничего не известно, и лишь в 3-м сезоне мы узнаем настоящее имя Нуара и впервые видим его лицо. Там же раскрывается и драма героя, связанная с его прошлым. Однако 4-й сезон дает совершенно новый, комичный взгляд на персонажа, переворачивая наше представление о нем.
Под маской бесстрашного воина скрывается канадский актер Нэйтан Митчелл. Примечательно, что аллергию на орехи, от которой в реальности страдает актер, создатели шоу решили применить и к его экранному образу — во 2-м сезоне Королева Мэйв воспользуется этим, чтобы обезвредить Нуара.
Митчелл ранее уже появлялся в таких сериалах про супергероев, как «Люди будущего» и «Стрела», а также в предыдущем проекте Эрика Крипке «Сверхъестественное». Однако его участие в них ограничивалось совсем небольшими ролями.