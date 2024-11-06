Самый таинственный и загадочный член «Семерки» Черный Нуар является пародией одновременно на трех известных персонажей: Бэтмена и Дефстроука из комиксов DC, и Снейк Айза из франшизы G.I. Joe. Этот безмолвный ниндзя наводит ужас на врагов одним своим присутствием. О его суперспособностях практически ничего не известно, и лишь в 3-м сезоне мы узнаем настоящее имя Нуара и впервые видим его лицо. Там же раскрывается и драма героя, связанная с его прошлым. Однако 4-й сезон дает совершенно новый, комичный взгляд на персонажа, переворачивая наше представление о нем.