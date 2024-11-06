Фильм о Петре Мамонове снимут в местах съемок «Острова» и «Царя»

Народный артист России, лауреат Каннского кинофестиваля Павел Лунгин рассказал, где пройдут съемки документального фильма про основателя группы «Звуки Му», поэта и актера Петра Мамонова. Его цитирует ТАСС.
«В разных квартирах, в разных местах [будет сниматься фильм], в том числе, в доме Мамонова. В Суздале будем снимать, где мы снимали “Остров”!, — сказал он.
В июле 2024 года режиссер заявил, что снимет документальный фильм о Мамонове. Консультантом картины выступит вдова поэта и актера Ольга Мамонова.
«Она дает замечательные материалы, уникальные, из внутренних архивов Мамоновых», — уточнил Лунгин.
Мамонов основал рок-группу «Звуки Му», занимался сольной карьерой. Снимался в картине «Игла», фильмах Лунгина «Такси-блюз», «Царь», «Остров».
Петра Мамонова не стало в 2021 году в возрасте 70 лет. Ранее Лунгин сообщил, что скучает по артисту.