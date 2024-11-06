Сделали подборку из пяти самых многообещающих молодых актеров, которые уже отметились знаковыми ролями и обрели популярность. В статье вы узнаете, кто вскоре может затмить собой Александра Петрова и других звезд, которым за 30.
1. Марк Эйдельштейн
Громкая премьера фильма «Анора» подтверждает тот факт, что у нас появился новый Саша Петров. Хотя при чем здесь Петров, если Марка Эйдельштейна уже прозвали российским Тимоти Шаламе? В драмеди Шона Бэйкера 22-летний актер сыграл «золотого мальчика» Ваню. Марк органично вписался в образ сына богатых родителей, которому совершенно не знакомо то, что находится за пределами его привычного круга общения.
И на контрасте по такому случаю сразу вспоминается персонаж Эйдельштейна из военной драмы Сергея Урсуляка «Праведник». Речь в картине, напомним, об исходе из оккупированных фашистами белорусских земель свыше двухсот евреев, чудом избежавших расправы. И Марку досталась роль юного Моше Таля, которому приходится пройти этот сложный путь.
Карьера молодого артиста стремительно набирает обороты, о чем свидетельствует его фильмография. В 2024-м вышла фантастика «Сто лет тому вперед», где Марк сыграл Колю Герасимова, а также сериалы «Фарма» и «Чистые», где у Эйдельштейна не менее интересные герои. В самой ожидаемой киносказке 2025 года «Буратино», в которой, к слову, снимается и Петров, актер окажется в роли Артемона. Еще одна премьера, которая практически не за горами, — «Витринный экземпляр», где Марк Эйдельштейн перевоплотится в гения математики Григория Перельмана.
2. Ярослав Могильников
Образ по-детски наивного Ералаша из сериального хита «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал одним из наиболее запоминающихся, несмотря на то, что персонажа в исполнении Ярослава Могильникова убивают уже во второй серии. Интересно, что работа для юного актера не стала дебютной — он снимается с 14 лет. Причем в первом фильме Ярослава, триллере «Подельники», его партнерами по съемочной площадке выступили Павел Деревянко и Юра Борисов. Картина о юном мстителе, который решил расквитаться с убийцей своего отца, вышла в прокат в 2022 году.
В мелодраматическом сериале «Юг», который сняли незадолго до релиза криминальной драмы про казанские подростковые банды, Могильников тоже сыграл в окружении ярких звезд: его коллегами по площадке стали Тимофей Трибунцев, Юрий Колокольников, Анна Уколова, Александр Яценко и многие другие, и, по словам режиссера Ивана Соснина, Ярослав совершенно не терялся в окружении таких мастеров.
Напомним, что в «Юге» Могильников вжился в образ главного героя, который колесит по бескрайним просторам России в поисках отца. Роуд-муви с красивыми пейзажами и трогательными историями получил хорошие оценки зрителей, а Ярослав перестал ассоциироваться с одним только Ералашем. В 2025 году запланирован выход картины «Жига», и актер, которому в октября 2024-го исполнилось 17, будет биться за честь деда-конструктора в увлекательных заездах на реликтовых моделях «Жигулей».
3. Леон Кемстач
Вот кто точно проснулся знаменитым после «Слово пацана», так это Леон Кемстач. Он сыграл главного героя сериала Андрея Васильева и достоверно показал трансформацию из скромного парня в одного из самых жестоких членов банды по прозвищу Пальто. Мать актера Лаура Кемстач рассказывала, что сын с детства был артистичен. Вполне вероятно, что это из-за наличия у Леона белорусской, польской, армянской и даже аварской крови.
Интересно, что судьба Леона тесно переплелась с судьбой другого известного «пацана». Дело в том, что отчим Леона — это знаменитый Антон Богданов, которого прославила роль в сериале «Реальные пацаны». Богданов заметил талант пасынка и взял на небольшую роль в свой фильм «Нормальный только я». Примечательно еще и то, что вся семья голубоглазого блондина дружит с Александром Петровым. И именно от него Леон узнал о столь значимом для него кастинге в проект Жоры Крыжовникова.
В 2025 году Леон вновь появится на экране в одной из главных ролей в фильме «Сын мой». Молодой актер составит партнерство Юлии Снигирь, которая сыграет успешного адвоката и мать героя Кемстача. По сюжету персонаж Юлии отправляет за решетку невиновного человека, а сын уходит из дома, чтобы вершить правосудие самостоятельно.
4. Артем Кошман
В портфолио Артема Кошмана, которому в октябре 2024-го исполнился 21 год, более десятка заметных киноролей. Ничего удивительного, так как Артем в профессии с 2018 года. Он начал с того, что озвучил одного из персонажей мультсериала «Герои Энвелла», затем оказался в касте эротического триллера «Содержанки», сыграв сына героини Дарьи Мороз. После этого в комедии «Я не шучу» Кошман перевоплотился в подростка-геймера с необычайно вспыльчивым и колючим характером.
Другого тинейджера, но с паранормальными способностями, Артем сыграл в сериале «Наследники. Дар крови». В 2025 году ожидается выход мюзикла «Алиса в стране чудес», в котором партнерами Кошмана выступят Анна Пересильд, Милош Бикович и Сергей Бурунов. Добавим, что съемки в кино Артем совмещает с учебой в Щукинском училище: после школы он поступил на курс Геннадия Шапошникова.
5. Егор Губарев
В пятерку наиболее перспективных молодых российских актеров, без сомнения, можно включить Егора Губарева, который в полный голос заявил о себе в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!». История взросления трех друзей в эпоху 90-х завоевала огромную аудиторию. Причем большая заслуга в том, что проект стал невероятно популярным, принадлежит Юре Борисову, который четыре года назад и сам был в рейтинге перспективных артистов. Теперь актер, сыгравший дядю Саньки Рябинина и по совместительству главу бандитской группировки, — желанный гость на международных кинофестивалях.
Егор в кино тоже не новичок: все началось с небольшой роли в ситкоме «Счастливы вместе». Затем Губарев сыграл в эпизодах в фильме Юрия Быкова «Майор» и пятом сезоне сериала «Реальные пацаны». В «Восьмидесятых» актер перевоплотился в Мишу — младшего брата героя Александра Якина. Интересно, что Егор отказался от получения специального образования: Губарев поступил в колледж, не связанный с искусством. Тем не менее курс сценической речи, как утверждается в разных источниках, Губарев все же прослушал.
Что касается ближайших перспектив, то Егора можно будет увидеть в комедийно-приключенческом сериале «Кто быстрей?». Вместе с Дмитрием Нагиевым, Кириллом Полухиным и Анной Банщиковой молодой актер отправится на поиски бриллиантов, которые спрятал криминальный авторитет Кекчуп.