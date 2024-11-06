Образ по-детски наивного Ералаша из сериального хита «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал одним из наиболее запоминающихся, несмотря на то, что персонажа в исполнении Ярослава Могильникова убивают уже во второй серии. Интересно, что работа для юного актера не стала дебютной — он снимается с 14 лет. Причем в первом фильме Ярослава, триллере «Подельники», его партнерами по съемочной площадке выступили Павел Деревянко и Юра Борисов. Картина о юном мстителе, который решил расквитаться с убийцей своего отца, вышла в прокат в 2022 году.