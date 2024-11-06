Актер Корешков снимет фильм в Екатеринбурге

«Яма» рассказывает историю пожилого трубача Олега. Он застрял в рутине оркестровой ямы и собственных неудач и вдруг оказывается на грани перемен. Его привычный мир начинает рушиться, вдобавок дирекция отправляет его на пенсию. <…> С драмой «Яма» известный актер Егор Корешков <…> дебютирует как режиссер и сценарист, ранее он сотрудничал со Свердловской киностудией как актер в криминальной трагикомедии «Сломя голову», драме «Сын мой» и как куратор актерской лаборатории III Фестиваля дебютных фильмов «Одна шестая», — говорится в сообщении.