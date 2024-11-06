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Актер Корешков снимет фильм в Екатеринбурге

В качестве локаций будут использованы Театр музыкальной комедии, Свердловская киностудия и другие
Егор Корешков
Егор Корешков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Актер Егор Корешков снимет свой дебютный короткометражный фильм «Яма» в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Свердловской киностудии, которая займется производством картины.

Корешков известен по фильмам «Горько!», «Отель Элеон» и другим.

«Яма» рассказывает историю пожилого трубача Олега. Он застрял в рутине оркестровой ямы и собственных неудач и вдруг оказывается на грани перемен. Его привычный мир начинает рушиться, вдобавок дирекция отправляет его на пенсию. <…> С драмой «Яма» известный актер Егор Корешков <…> дебютирует как режиссер и сценарист, ранее он сотрудничал со Свердловской киностудией как актер в криминальной трагикомедии «Сломя голову», драме «Сын мой» и как куратор актерской лаборатории III Фестиваля дебютных фильмов «Одна шестая», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что съемки пройдут до середины ноября, завершится работа над фильмом в 2025 году.

Как отметил Корешков, история фильма «родилась» в Екатеринбурге, откуда он родом. Поэтому и съемки решено было организовать на Урале. «Мои родители окончили консерваторию. Я с детства много времени проводил среди классических музыкантов», — приводит его слова пресс-служба киностудии.

В качестве локаций будут использованы Театр музыкальной комедии, Свердловская киностудия и другие объекты. В создании картины примут участие актеры из Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Главную роль трубача сыграет актер Театра драмы Борис Горнштейн.