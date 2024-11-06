Ричард Гир продал свое ранчо за $11 млн, чтобы навсегда уехать из США

Гир и Сильва приобрели поместье два года назад у рок-музыканта Пола Саймона. В нем две резиденции: главный дом с пятью спальнями и коттедж — с тремя спальными комнатами. На территории есть бассейн, естественный пруд, многолетний сад и многое другое.