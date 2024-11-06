Райан Рейнольдс пишет сценарий, чтобы вновь воссоединиться с Хью Джекманом

Для Райана Рейнольдса и Хью Джекмана картина может стать второй совместной работой после «Дэдпула и Росомахи». С режиссером Шоном Леви актер сотрудничал уже трижды — в боевике «Проект “Адам”», комедии «Главный герой» и последнем «Дэдпуле».