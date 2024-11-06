Уехавшая из России звезда «Чик» о жизни в Берлине: «Работу найти сложнее»

32-летняя артистка заявила, что в Берлине более «быстрый темп жизни». Она приняла берлинские правила, поэтому теперь старается успевать все до 16 часов. Также Шмыкова рассказала, что ей трудно найти работу за границей, поскольку она не знает немецкий язык.