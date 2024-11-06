Уехавшая из России звезда «Чик» о жизни в Берлине: «Работу найти сложнее»

Актриса Варвара Шмыкова призналась, что ей пришлось привыкать жить в Германии, несмотря на то, что Берлин «до безумия» похож на Москву. Об этом знаменитость сообщила на онлайн-шоу «Культурная разница» комика Руслана Белого (признан в РФ иностранным агентом).
32-летняя артистка заявила, что в Берлине более «быстрый темп жизни». Она приняла берлинские правила, поэтому теперь старается успевать все до 16 часов. Также Шмыкова рассказала, что ей трудно найти работу за границей, поскольку она не знает немецкий язык.
«Помогает, что сын уже знает немецкий, ходит на кастинги. В отличие от меня, мне пока найти работу сложнее», — отметила актриса.
Недавно стендап-комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) пожаловался на дорогое обслуживание электромобиля в США. Он признался, что из-за этого научился самостоятельно устанавливать зарядку для Tesla, несмотря на риски и опасности для здоровья.