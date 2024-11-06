«Мастер и Маргарита» с Цыгановым и Снигирь выйдет в мировой прокат

Дэниел Даймонд из Luminosity Pictures отметил, что «редко можно открыть для себя фильмы, столь уникальные и мастерски созданные, как “Мастер и Маргарита”». «Как большой поклонник бессмертного шедевра Булгакова, я неописуемо горжусь тем, что помог донести блестящий фильм Майкла (Михаила Локшина. — РБК) до мировой аудитории», — добавил Даймонд. Он назвал «чудом» тот факт, что фильм наконец-то увидят в других странах.