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«Мастер и Маргарита» с Цыгановым и Снигирь выйдет в мировой прокат

Фильм представят на American Film Market для поиска дистрибьютора

Фильм «Мастер и Маргарита» будет представлен на международном кинорынке, сообщает Variety. Фэнтези-драму Михаила ЛокшинаСеребряные коньки») покажут на международной киновыставке American Film Market, которая пройдет в Лас-Вегасе с 5 по 10 ноября.

По данным издания, права на фильм «полностью проданы» и агентом по продаже новой экранизации романа Михаила Булгакова стала компания Luminosity Pictures.

Дэниел Даймонд из Luminosity Pictures отметил, что «редко можно открыть для себя фильмы, столь уникальные и мастерски созданные, как “Мастер и Маргарита”». «Как большой поклонник бессмертного шедевра Булгакова, я неописуемо горжусь тем, что помог донести блестящий фильм Майкла (Михаила Локшина. — РБК) до мировой аудитории», — добавил Даймонд. Он назвал «чудом» тот факт, что фильм наконец-то увидят в других странах.

Фильм Локшина вышел в российский прокат 25 января 2024 года и за первый уик-энд заработал более 415 млн руб. 2 марта стало известно, что лента переступила отметку 2 млрд руб. по сборам. Сейчас, по данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), касса «Мастера и Маргариты» составляет 2 328 994 916 ₽ Бюджет картины — 1,2 млрд руб.

Главные роли в фильме «Мастер и Маргарита» сыграли муж и жена — Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Образ Воланда воплотил немецкий актер Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»), Понтия Пилата — датчанин Клас Банг («Квадрат», «Варяг» и сериал «Дракула»), а Иешуа — Аарон Водовоз («King’s Man: Начало»). Юрий Колокольников («Воскресенский») исполнил роль эксцентричного Коровьева.

Изначально у ленты было другое название — «Воланд». Его изменили в связи с желанием «объединить силу и дух романа с историей», которую хотят рассказать зрителям создатели ленты, объяснил один из продюсеров картины Рубен Дишдишян.

Ранее Variety опубликовал свой прогноз относительно номинантов на «Оскар». По мнению экспертов, Юра Борисов может попасть в категорию «Лучшая мужская роль второго плана» за роль Игоря в «Аноре». Сам фильм, его режиссер Шон Бэйкер и исполнительница главной женской роли Майки Мэдисон также имеют шансы попасть в число претендентов на награду Американской киноакадемии.