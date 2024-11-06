«Лунтик. Возвращение домой» заработал в прокате более 500 млн рублей

В день релиза, 29 августа, картина показала лучший старт для анимационных фильмов в официальном прокате в России в 2024 году — 21 млн руб. Полтора месяца назад он стал самым кассовым мультфильмом с начала года с результатом 300 млн руб. Также он является самым кассовым российским анимационным фильмом, выпущенным не в новогодний период, и самым кассовым полнометражным мультфильмом, «выросшим» из сериала, напомнили в кинокомпании.