«Лунтик. Возвращение домой» заработал в прокате более 500 млн рублей

Полнометражный анимационный фильм «Лунтик. Возвращение домой» двукратного номинанта на «Оскар» Константина Бронзита преодолел в прокате планку 500 млн руб., сообщили РБК Life в пресс-службе кинопрокатной компании «Вольга».
В день релиза, 29 августа, картина показала лучший старт для анимационных фильмов в официальном прокате в России в 2024 году — 21 млн руб. Полтора месяца назад он стал самым кассовым мультфильмом с начала года с результатом 300 млн руб. Также он является самым кассовым российским анимационным фильмом, выпущенным не в новогодний период, и самым кассовым полнометражным мультфильмом, «выросшим» из сериала, напомнили в кинокомпании.
Согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), в кинотеатрах его посмотрели более 1,7 млн зрителей.
По сюжету друзья Лунтика — кузнечик Кузя, Пчеленок, бабочка Элина, гусеницы Вупсень и Пупсень — решают помочь ему найти маму и вернуться домой на Луну. Для этого герою надо взобраться на Черную гору, дорога на которую полна приключений и опасностей.
Мультипликатор Бронзит известен во всем мире благодаря короткометражкам «Уборная история — любовная история» и «Мы не можем жить без космоса». Он работал над созданием мультфильмов «Карлик Нос», «Гора самоцветов», «Алеша Попович и Тугарин Змей» и «Три богатыря и Наследница престола».
Сериал про Лунтика начался в сентябре 2006 года — премьера проекта студии «Мельница» состоялась в программе «Спокойной ночи, малыши!» на телеканале «Россия». Всего за 18 лет вышло 564 серии, совокупное число просмотров на YouTube составило 12 млрд. Под торговой маркой «Лунтик» также выпускают игрушки, компьютерные игры, печатную продукцию, одежду и продукты питания.