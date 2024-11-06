Сериал «Гудбай» перевели на английский язык

«Можно переводить на английский, мы это делаем. И, конечно, точно так же, как они у нас, мы тоже пытаемся благодаря технологиям размещаться. Но моя глубокая уверенность заключается в том, что они за нами наблюдают гораздо пристальнее, чем нам кажется. И есть ряд людей, которые всегда находятся в зоне тотального внимания наших так называемых партнеров», — ответила она на вопрос ведущего, будет ли сериал переведен на английский язык и показан в Америке.