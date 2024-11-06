Сериал «Гудбай» перевели на английский язык

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Комедийный сериал «Гудбай» с Дмитрием Дюжевым в роли Джо Байдена уже переведен на английский язык, его могут посмотреть в США. Об этом сообщила директор канала ТНТ Тина Канделаки на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» Российского общества «Знание».
«Можно переводить на английский, мы это делаем. И, конечно, точно так же, как они у нас, мы тоже пытаемся благодаря технологиям размещаться. Но моя глубокая уверенность заключается в том, что они за нами наблюдают гораздо пристальнее, чем нам кажется. И есть ряд людей, которые всегда находятся в зоне тотального внимания наших так называемых партнеров», — ответила она на вопрос ведущего, будет ли сериал переведен на английский язык и показан в Америке.
По словам Канделаки, сегодня нужно создавать контент, который не оставит безучастным никого. «Понятно, что есть очень многие американские СМИ, где на правах рекламы, это не секрет, можно спокойно размещаться и всех дергать за пятки», — добавила она.
Сериал «Гудбай» вышел на телеканале ТНТ 28 октября. Это совместный проект телеканала ТНТ и кинокомпании 1−2−3 Production, режиссером которого выступил Евгений Невский («Этерна: часть первая», «В спорте только девушки»). По сюжету президент США Джо Байден летит в Россию под прикрытием, чтобы узнать, как на жизни россиян отразилась его санкционная политика. В первый же день он теряет документы, но находит нового друга — настоящего русского патриота. Байден устраивается работать учителем английского языка в обычную школу и живет в хрущевке. Тем временем агенты ЦРУ увозят в США очень похожего на Байдена российского пенсионера Иваныча.