Гонорары советских и российских актеров сравнили

Согласно данным исследования, которое провели журналисты, культовый артист Олег Янковский мог одной ролью (например, в фильме «Тот самый Мюнхгаузен») заработать 3800 рублей за все съемочные дни, тогда как гонорары его внука, популярного актера Ивана Янковского, начинаются от 300 тысяч за одну смену. Если сопоставлять эти суммы в пересчете на сегодняшний день, то младший Янковский, снявшись в одном проекте, может приобрести новую машину «Москвич», а его знаменитый дедушка заработал бы лишь на половину «Москвича-2140».