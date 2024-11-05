Проблемы со здоровьем не помешали Росселлини окончить школу, а затем отправиться в Нью-Йорк, где она поступила в престижный колледж и где также попробовала себя в качестве переводчика и репортера. Но судьба приготовила для брюнетки другую карьеру. В 1976 году Изабелла снялась с матерью в фэнтезийной драме «Дело времени», а спустя три года ей уже досталась главная роль в картине с Микеле Плачидо «Поляна».