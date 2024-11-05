Италия, где женская красота ценится особенно, подарила миру прекрасных актрис, чьи внешность и талант стали достоянием всего мира. Расскажем о самых известных звездах итальянского кинематографа, которыми не перестают восхищаться.
1. Софи Лорен
Возглавляет наш хит-парад Софи Лорен, которая в сентябре 2024 года отметила свое 90-летие. Она родилась в семье инженера и актрисы. Родители жили небогато, но сумели привить дочери любовь к творчеству. Уже в 14 лет будущая звезда победила в конкурсе красоты.
Продолжив покорять подиумы в Риме, Софи познакомилась со своим будущим мужем, кинопродюсером Карло Понти. Он помог юной актрисе с первыми ролями, после которых Лорен признали секс-символом. Софи не стеснялась обнажаться в кадре, что было по тем временам очень смело.
Серьезные роли у Софи Лорен появились благодаря итальянскому режиссеру Витторио де Сика, который снял ее в картинах: «Золото Неаполя», «Вчера, сегодня, завтра», «Брак по-итальянски» и других. Вскоре на красавицу обратили внимание и в Голливуде, в результате чего партнерами итальянской богини стали Фрэнк Синатра, Кэри Грант, Пол Ньюман и Питер О’Тул.
В 80-е Лорен почти пропала с экранов, сосредоточившись на семье и своих мемуарах. А в середине нулевых, когда звезде исполнилось 72, поразила мир, снявшись для легендарного календаря «Пирелли». Софи была всю жизнь предана любимому мужу, и разлучить их смогла только смерть продюсера. У пары родились двое сыновей Карло и Эдуардо. Старший стал всемирно известным дирижером, а младший пошел по стопам отца и выбрал режиссуру.
2. Изабелла Росселлини
Муза артхаусного кино Изабелла Росселлини родилась в семье режиссера Роберто Росселлини и шведской актрисы Ингрид Бергман. Спустя два года родители будущей звезды развелись, и Изабелла воспитывалась сначала мамой, а потом ее забрал папа, у которого к тому моменту образовалась новая семья. В 11 лет девочка перенесла серьезную операцию на позвоночнике, рискуя остаться инвалидом.
Проблемы со здоровьем не помешали Росселлини окончить школу, а затем отправиться в Нью-Йорк, где она поступила в престижный колледж и где также попробовала себя в качестве переводчика и репортера. Но судьба приготовила для брюнетки другую карьеру. В 1976 году Изабелла снялась с матерью в фэнтезийной драме «Дело времени», а спустя три года ей уже досталась главная роль в картине с Микеле Плачидо «Поляна».
Последующие годы Изабелла Росселлини посвятила модельной карьере, став лицом всемирно известного бренда косметики. А в кино вернулась с триумфом, сыграв в триллере Дэвида Линча «Синий бархат». С режиссером у Росселлини случился бурный роман. Другими избранниками актрисы в разное время становились Мартин Скорсезе и Гари Олдман. Красавица воспитала двоих детей — дочь Элеттру и приемного сына Роберто, который тоже нашел себя в модельном бизнесе.
Добавим, что в 2000-х Росселлини работала как сценарист и режиссер документального кино, а также как автор мемуаров о великом отце. Изабелла активно участвует в движении защитников дикой природы.
3. Орнелла Мути
Актрису Орнеллу Мути настолько любят в России, что посвящают ей песни и приглашают на ужин с главой государства. Звучали также предложения сделать итальянке российское гражданство. Сама Орнелла объясняла любовь к нашей стране своими корнями: ведь ее бабушка и дедушка по маме в свое время перебрались из Санкт-Петербурга в Эстонию, а затем в Италию.
Свой знаменитый псевдоним уроженка Рима Франческа Романа Ривелли получила благодаря Дамиано Дамиани, в картине которого «Самая красивая жена» она снялась в 14 лет. Примечательно, что на пробы для фильма будущая звезда пришла за компанию — в драме хотела сыграть старшая сестра Орнеллы.
Свой успех Орнелла Мути закрепила в картине «Народная любовь», где ее партнером стал Микеле Плачидо. Тандем с Аленом Делоном в фильме «Первая любовь» принес итальянской диве всемирную славу. Огромную популярность получили роли Мути в комедиях с Адриано Челентано «Укрощение строптивого» и «Безумно влюбленный». Одной из последних заметных работ актрисы стали «Римские приключения» Вуди Аллена. Есть в ее фильмографии и кинолента Григория Чухрая «Жизнь прекрасна».
Орнелла Мути была трижды замужем, у нее две дочери и сын. В свое время ей приписывали бурный роман с Челентано, и Орнелла его не отрицала, объясняя вспышку чувств страстной актерской натурой.
4. Моника Беллуччи
Моника Анна Мария Беллуччи родилась в небольшом итальянском городке и была единственным ребенком в семье. С детства окружающие отмечали миловидность девочки, но она была больше зациклена на учебе, чем на отражении в зеркале. Поэтому карьера модели для юной Беллуччи, которая началась в 80-е, была, скорее, необходимостью — надо было оплачивать учебу на юриста.
Исключительная красота девушки не могла долго оставаться в тени. Монику пригласили работать в престижное модельное агентство в Милане. В столице итальянской моды началось ее многолетнее сотрудничество с одним из самых известных домов. Рекламные кампании бренда, лицом которых стала Беллуччи, обратили внимание и режиссеров.
Набираясь опыта в малоизвестных фильмах, Моника, наконец, получила свою небольшую, но звездную роль в фильме Френсиса Форда Копполы «Дракула». Ярким стал образ, который Беллуччи воплотила в фильме «Малена» — о девушке, чья красота не дает покоя жителям маленького городка и не приносит счастья героине.
Неоднозначно зрители приняли ее появление в фильме со сценами насилия «Необратимость». Зато все восхищались прекрасной Моникой в фильмах, «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра», «Матрица: Перезагрузка» и «Братья Гримм». Есть в фильмографии Беллуччи и 24-м фильме про Бонда «007: СПЕКТР».
В браке с известным французским актером Венсаном Касселем Моника была 14 лет. Они сохранили теплые отношения ради двух дочек Девы и Леони. Унаследовавшая красоту матери Дева Кассель успешно реализует себя как фотомодель. С 2023 года Моника встречается с американским режиссером Тимом Бертоном. Недавно они вновь появились вместе на кинофестивале в Лионе.
5. Мария Грация Кучинотта
В России красавица не так известна, но не отметить ее незаурядную внешность просто невозможно. Мария Грация Кучинотта родилась на острове Сицилия. Она была третьим ребенком и в юности не мечтала о профессии актрисы, а планировала стать бухгалтером.
Международную известность Кучинотта получила благодаря роли в фильме «Почтальон» о жизни испанского поэта Пабло Неруды. Картина получила несколько номинаций на премию «Оскар» и другие кинонаграды. Полюбоваться красоткой можно и в 19-м фильме бондианы «И целого мира мало». Завораживает ее образ в мистическом триллере «Обряд», где ее партнерами выступили Энтони Хопкинс и Рутгер Хауэр.
У себя на родине Мария Грация Кучинотта очень востребована. Самые заметные фильмы с ее участием — «Ваниль и шоколад», «Муж напрокат» и «Обман в простыне». Актриса известна и как продюсер. В личной жизни у итальянки тоже все хорошо: она счастлива в браке с Джулио Виолати и воспитывает дочь Джулию.
6. Виоланте Плачидо
Дочь знаменитых родителей — Микеле Плачидо («Спрут») и Симонетты Стефанелли («Крестный отец») — Виоланте Плачидо родилась в Риме. Доказать, что она вполне самодостаточная актриса, брюнетка смогла в фильме «Что с нами будет?», за который была удостоена престижной итальянской кинопремии. После успеха Виоланте Микеле Плачидо уже мог не бояться обвинений в том, что он всячески продвигает дочь, поэтому пригласил ее в свой фильм «Ты везде».
Затем Плачидо воплотила на экране русскую красавицу Элен Курагину в итальянской экранизации фильма «Война и мир». В мировой кинематограф дочь комиссара Катани попала, снявшись в фильме «Американец», где ее экранного возлюбленного сыграл Джордж Клуни. Также актриса снялась во второй части фантастического боевика «Призрачный гонщик» с Николасом Кейджем и в «Перевозчике» Люка Бессона.
Виоланту знают и как певицу. У наследницы Микеле Плачидо есть семья: с 2011 года она в отношениях с режиссером Массимилиано Д'Эпиро, у пары подрастает сын Васко.
7. Катерина Мурино
Этой невероятной красавицей зрители восторгались в боевике «Казино Рояль», примечательного тем, что впервые роль Джеймса Бонда исполнил Дэниэл Крэйг. Катерина родилась на Сардинии и с детства мечтала стать врачом. Но отражение в зеркале говорило, что ее ждет другой путь, и вскоре будущая итальянская звезда пробует себя в модельном бизнесе, а также занимает четвертое место в конкурсе «Мисс Италия».
Переехав в столицу, Мурино серьезно увлеклась театром, работая одновременно и моделью, и ведущей на телевидении. Внешность и актерский талант позволили ей сыграть в фильмах «Корсиканец», «Любовь на троих» «Дольче» и других. На родине Катерина больше всего известна по комедии «Семя раздора».
Мурино не забросила профессию модели и продолжает сниматься для глянцевых журналов. Также красавица участвует в театральных постановках и занимается общественной деятельностью. Новостями о личной жизни Катерина не делится, но известно, что у нее было несколько бурных романов.
8. Маргарет Маде
Красавица с египетскими корнями появилась на свет на Сицилии. Свой путь в кино Маргарет Маде прокладывала успехами в модельном бизнесе, в который попала в юном возрасте. Дебют красавицы с оливковыми глазами состоялся в 2009 году, когда видный режиссер Джузеппе Торнаторе пригласил Маргарет на одну из главных ролей в фильм «Баария».
Сразу после этого актриса получила предложение, о котором и не могла мечтать — сняться вместе с великой Софи Лорен в автобиографическом фильме «Мой дом полон зеркал». Маргарет сыграла актрису в молодости, и зрители отметили невероятное сходство Маде с великой актрисой.
В фильмографии зеленоглазой красавицы не так много проектов, но среди них есть и комедии, и драмы. Из самых известных можно назвать «Андрон — Черный лабиринт» и «Мое тело вас закопает». Добавим, что Маргарет замужем за итальянским актером Джузеппе Дзено. В 2017 году у них родилась дочь Анжелика.