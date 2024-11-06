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Кустурица заявил, что никогда не мечтал об «Оскаре»

В современных реалиях это еще и невозможно, рассказал сербский кинорежиссер
Эмир Кустурица
Эмир КустурицаИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 5 ноября. /Корр. ТАСС Полина Богомолова/. Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица заявил, что никогда не мечтал о кинопремии «Оскар», отметив, что в современных реалиях это еще и невозможно.

Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Об “Оскаре” я никогда не думал и не буду думать. Мне всегда было важно сделать фильм, за который не стыдно. Но это (получение “Оскара” — прим. ТАСС) сейчас и невозможно», — сказал собеседник агентства.

Кустурица рассказал, что летом 2025 года планирует начать съемки фильма «Как я не снял “Преступление и наказание”» по произведению Федора Достоевского. По словам кинорежиссера, они пройдут в России, Сербии и Франции.

Кустурица — югославский и сербский кинорежиссер и актер, отмеченный наградами мировых фестивалей, включая две «Золотые пальмовые ветви».

Ранее Кустурица подтвердил работу над экранизацией романа Водолазкина «Лавр».