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Марго Робби впервые после рождения ребенка заметили на публике

Актриса и ее муж отправились на прогулку с маленьким сыном

Марго Робби попала в объективы папарацци впервые после рождения ребенка. 34-летняя актриса наслаждалась прогулкой со своим новорожденным сыном и 34-летним мужем, Томом Акерли, а также его мамой в Калифорнии.

Марго Робби и Том Акерли
Марго Робби и Том АкерлиИсточник: Legion-Media.ru

Марго была одета в комфортный джинсовый комбинезон и белую хлопковую рубашку. Она дополнила образ бордовыми балетками и черными солнцезащитными очками. Молодые родители были в отличном настроении и улыбались, общаясь друг с другом.

Напомним, что в минувшие выходные стало известно, что Робби родила первенца незадолго до назначенного срока. По сообщениям СМИ, у актрисы родился сын.