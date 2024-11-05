Марго Робби впервые после рождения ребенка заметили на публике

Марго Робби попала в объективы папарацци впервые после рождения ребенка. 34-летняя актриса наслаждалась прогулкой со своим новорожденным сыном и 34-летним мужем, Томом Акерли, а также его мамой в Калифорнии.
Марго была одета в комфортный джинсовый комбинезон и белую хлопковую рубашку. Она дополнила образ бордовыми балетками и черными солнцезащитными очками. Молодые родители были в отличном настроении и улыбались, общаясь друг с другом.
Напомним, что в минувшие выходные стало известно, что Робби родила первенца незадолго до назначенного срока. По сообщениям СМИ, у актрисы родился сын.