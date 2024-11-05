Внучка Никиты Михалкова родила первенца и раскрыла его пол

Внучка знаменитого актера, режиссера Никиты Михалкова родила первенца. 22-летняя Наталья Степаненко сообщила об этом в личном блоге.
Девушка опубликовала в соцсетях бирку, на которой указано, что у нее появился мальчик.
Внучка Михалкова летом вышла замуж и поделилась в соцсетях кадрами с торжества. Невеста отмечала, что сменила знаменитую фамилию. Избранником Натальи стал 24-летний предприниматель Артем Степаненко. Его отец — Дмитрий Степаненко. Он занимает должность заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Сын при этом развивает собственный бизнес. У него производство по пошиву военной формы, которое он открыл после окончания МГИМО.
Наталья — старшая дочь актера, режиссера Артема Михалкова, которая родилась в первом браке кинематографиста. О девушке мало известно, поскольку она ведет непубличный образ жизни. У нее есть брат Александр и сестра Вера, появившиеся во втором браке отца с актрисой Дарьей Баженовой.