Внучка Никиты Михалкова родила первенца и раскрыла его пол

Внучка Михалкова летом вышла замуж и поделилась в соцсетях кадрами с торжества. Невеста отмечала, что сменила знаменитую фамилию. Избранником Натальи стал 24-летний предприниматель Артем Степаненко. Его отец — Дмитрий Степаненко. Он занимает должность заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Сын при этом развивает собственный бизнес. У него производство по пошиву военной формы, которое он открыл после окончания МГИМО.