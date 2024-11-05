Таллахасси
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

У звезды «Бухты Доусона» обнаружили рак

Актер Джеймс Ван Дер Бик рассказал, что у него обнаружили колоректальный рак
Джеймс Ван Дер Бик
Джеймс Ван Дер БикИсточник: Legion-Media.ru

47-летний актер, звезда культового сериала начала 2000-х годов «Бухта Доусона» Джеймс Ван Дер Бик сообщил, что недавно у него обнаружили колоректальный рак. О болезни он рассказал изданию People.

По словам Ван Дер Бика, он узнал о диагнозе некоторое время назад, но предпочел не афишировать его сразу.

«У меня есть причины для оптимизма, я чувствую себя хорошо», — добавил актер.

Несмотря на болезнь, Ван Дер Бик продолжает активно работать. Отмечается, что в ближайшее время выйдет проект с его участием.