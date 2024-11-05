Покойная королева Елизавета II неожиданно появится в «Паддингтоне 3»

Изображение Елизаветы II появится в небольшом эпизоде в предстоящей третьей части кинофраншизы «Приключения Паддингтона», что, как сообщается, очень обрадовало королевскую семью.
«Приключения Паддингтона 3», официальное название которого «Приключения Паддингтона в Перу», будет отсылать к чаепитию анимированного медведя с ныне покойной королевой.
По данным Variety, в одной из сцен фильма появится фотография Паддингтона и Елизаветы II, наслаждающихся чаепитием.
Элегантный знак уважения в адрес Ее Величества вызвал одобрение Дворца: «Это произошло с согласия королевской семьи. Они на самом деле были очень рады, что это произошло. Но мы не хотели бы делать из этого большое событие, потому что Паддингтон, очевидно, очень скромный парень».
Ранее сообщалось, что медвежонок Паддингтон официально получил британский паспорт.