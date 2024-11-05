Покойная королева Елизавета II неожиданно появится в «Паддингтоне 3»

Элегантный знак уважения в адрес Ее Величества вызвал одобрение Дворца: «Это произошло с согласия королевской семьи. Они на самом деле были очень рады, что это произошло. Но мы не хотели бы делать из этого большое событие, потому что Паддингтон, очевидно, очень скромный парень».