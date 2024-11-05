Жена Хабенского показала, как актер сбрил бороду после завершения съемок

Напомним, первый сезон сериала «Метод» вышел в 2015 году. В третьем сезоне действия разворачиваются спустя пять лет после окончания второго. По сюжету, Родион Меглин руководит группой маньяков, которые помогают ему найти виновных в жутких серийных убийствах, ведь они прекрасно понимают психологию преступника.