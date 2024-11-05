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Жена Хабенского показала, как актер сбрил бороду после завершения съемок

Актер решил избавиться от бороды после окончания съемок в третьем сезоне «Метода»

Ольга Литвинова, жена Константина Хабенского, в личном блоге показала, как супруг в ванной перед зеркалом сбривает бороду. Растительность на лице — яркая деталь во внешности Родиона Меглина, героя актера в сериале «Метод». Хабенский с радостью избавился от бороды после завершения съемок третьего сезона.

«Что ты видишь? Правильно, брею бороду. Что ты чувствуешь? Закончил съемки в третьем сезоне “Метода”», — рассказал актер.

Он также заявил, что скоро состоится премьера третьего сезона популярного сериала. Поклонники отметили, что очень ждут выхода новых серий, и признались, что Константин Юрьевич нравится им в любом образе.

Напомним, первый сезон сериала «Метод» вышел в 2015 году. В третьем сезоне действия разворачиваются спустя пять лет после окончания второго. По сюжету, Родион Меглин руководит группой маньяков, которые помогают ему найти виновных в жутких серийных убийствах, ведь они прекрасно понимают психологию преступника.

Ранее стало известно, что Паулина Андреева не появится в продолжении сериала.