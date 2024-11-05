Киру Найтли заметили на съемках триллера «Девушка из каюты № 10»

Кира Найтли и Ханна Уэддингхэм были замечены на съемках фильма «Девушка из каюты № 10» для Netflix в семейном поместье Спенсера Мэтьюса Глен Аффрик в Шотландии. Об этом сообщает Daily Mail.
На новых кадрах Кира предстала в бордовом платье с открытой спиной на ужине в стеклянном шатре. А Ханна была в черном платье с розовым блейзером и бриллиантовым ожерельем.
Фильм основан на одноименном романе Рут Уэйр, в котором Кира играет роль журналистки-путешественницы в круизе, которая становится свидетелем убийства, но никто ей не верит.