Помощница Михалкова стала жертвой мошенников

Отмечается, что злоумышленники использовали схему, похожую на ту, что была в деле художника Никаса Сафронова. Преступники позвонили 77-летней Семиной и заявили, что они являются представителями «Википедии». В ходе беседы они попросили ее «понажимать на какие-то кнопки на телефоне», в результате чего получили доступ к онлайн-банку генерального директора Московского международного кинофестиваля и украли у нее 250 тысяч рублей.