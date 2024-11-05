Кустурица подтвердил работу над экранизацией романа Водолазкина «Лавр»

МОСКВА, 5 ноября. /Корр. ТАСС Полина Богомолова/. Сербский режиссер Эмир Кустурица в беседе с ТАСС подтвердил, что работает над экранизацией романа Евгения Водолазкина «Лавр». По словам Кустурицы, сценарий уже был написан, но сейчас идет работа над его второй версией.