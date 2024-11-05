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Кустурица подтвердил работу над экранизацией романа Водолазкина «Лавр»

Сербский режиссер рассказал, что сценарий уже был написан, но сейчас идет работа над его второй версией
Эмир Кустурица
Эмир КустурицаИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 5 ноября. /Корр. ТАСС Полина Богомолова/. Сербский режиссер Эмир Кустурица в беседе с ТАСС подтвердил, что работает над экранизацией романа Евгения Водолазкина «Лавр». По словам Кустурицы, сценарий уже был написан, но сейчас идет работа над его второй версией.

«Да, это по программе. Он (Водолазкин — прим. ТАСС) написал очень хороший сценарий, но там много материала. Сейчас идет работа над второй версией сценария», — рассказал собеседник агентства.

Кустурица напомнил, что планирует снять фильм, в основу которого ляжет роман Федора Достоевского «Преступление и наказание». Съемки картины, по его словам, пройдут летом 2025 года, но подготовка к ним начнется уже в конце января.