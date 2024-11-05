Жена Мэттью Макконахи разместила трогательные кадры в честь его 55-летия

Супруга Мэттью Макконахи — 42-летняя Камила Алвес — опубликовала в соцсети трогательные кадры в честь дня рождения актера. 4 ноября ему исполнилось 55 лет.
На видео запечатлено, как пара катается по ночным улицам.
Мэттью Макконахи и Камила Алвес познакомились в 2006 году в ночном клубе. На красной дорожке они дебютировали как пара в 2008 году на премьере мелодрамы «Золото дураков», где Макконахи сыграл одну из ключевых ролей.
В 2011 году в католическое Рождество, 25 декабря, актер сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Знаменитости узаконили отношения и сыграли свадьбу в 2012 году. Церемония в присутствии 120 гостей проходила в доме пары в Остине (Техас). В числе приглашенных были Риз Уизерспун и Вуди Харрельсон.
У супругов есть трое общих детей — 16-летний сын Леви, 14-летняя дочь Вида и 11-летний сын Ливингстон.
В 23 года Макконахи снялся в клипе на песню Walk Away Joe кантри-певицы Триши Йервуд. Вскоре он появился в картине Ричарда Линклейтера «Под кайфом и в смятении». В фильмографии актера значатся такие нашумевшие ленты, как «Интерстеллар», «Джентльмены», «Контакт», «Линкольн для адвоката». Он также исполнил главную роль в культовом сериале «Настоящий детектив» и получил «Оскар» за работу в драме «Далласский клуб покупателей».