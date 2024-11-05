Жена Мэттью Макконахи разместила трогательные кадры в честь его 55-летия

В 2011 году в католическое Рождество, 25 декабря, актер сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Знаменитости узаконили отношения и сыграли свадьбу в 2012 году. Церемония в присутствии 120 гостей проходила в доме пары в Остине (Техас). В числе приглашенных были Риз Уизерспун и Вуди Харрельсон.