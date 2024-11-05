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Никита Ефремов впервые попробовал оленину и заарканил оленя

В ЯНАО на съемках фильма актер получил новые впечатления
Никита Ефремов в фильме «Она тебя любит»
Никита Ефремов в фильме «Она тебя любит»

Актеры Никита Ефремов и Евгения Манджиева снялись в фильме «Она тебя любит» Свердловской киностудии. Как пишет Ura.ru, съемки состоялись в ЯНАО.

По сюжету фильма священник и его помощник прибывают на Ямал для крещения оленеводов, но один из героев неожиданно заболевает.

Ефремов признался, что на съемках впервые попробовал оленину. Авторы проекта отправились в гости в настоящий чум к семье, которая помогала актерам с оленями, чтобы поблагодарить за участие в проекте.

«Вот они как раз угощали. Насколько я понимаю, у них оленина помягче и посвежее, чем в магазинах», — поделился артист.

Фильм «Она тебя любит» он назвал историей про инициацию. Самому ему на съемках пришлось впервые заарканить оленя.

«Мой персонаж впервые остается жить в стойбище, ведь раньше они с батюшкой просто приезжали, крестили и уезжали, а так, чтобы он оставался, — это в первый раз. Поэтому нужно было сделать так, чтобы не получилось арканить», — рассказывает он.

Весной Никита Ефремов рассказал об экстренной подготовке к роли Соловья-Разбойника.