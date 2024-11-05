Никита Ефремов впервые попробовал оленину и заарканил оленя

«Мой персонаж впервые остается жить в стойбище, ведь раньше они с батюшкой просто приезжали, крестили и уезжали, а так, чтобы он оставался, — это в первый раз. Поэтому нужно было сделать так, чтобы не получилось арканить», — рассказывает он.