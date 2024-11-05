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Киану Ривз рассказал о трюках на съемках «Джона Уика»

Актер признался, что старался выполнять все трюки самостоятельно
Джон Уик 4
Джон Уик 4

Актер Киану Ривз признался, что его несколько раз тошнило на съемках боевика «Джон Уик». Артиста, выступавшего на специальном показе, посвященном 10-летию боевика, цитирует People.

60-летний Ривз заявил, что старался исполнить все трюки самостоятельно. Полученный опыт он называет подарком.

«У меня было так много замечательных учителей и наставников, я работал со многими талантливыми актерами, актрисами и каскадерами — это был танец, сотрудничество, сотворчество. Так что пару раз меня рвало, я блевал, ну что-то в этом роде, но именно это и круто!» — сказал он.

Накануне режиссеры «Джона Уика» Чад Стахелски и Дэвид Литч вспомнили, как поссорились с продюсерами из-за бороды главного персонажа франшизы.

По словам создателей, продюсеры хотели, чтобы Киану Ривз появился в картине чисто выбритым, поскольку международный зритель привык видеть звезду «Матрицы» и «На гребне волны» именно в таком образе.