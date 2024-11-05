Киану Ривз рассказал о трюках на съемках «Джона Уика»

«У меня было так много замечательных учителей и наставников, я работал со многими талантливыми актерами, актрисами и каскадерами — это был танец, сотрудничество, сотворчество. Так что пару раз меня рвало, я блевал, ну что-то в этом роде, но именно это и круто!» — сказал он.