Таллахасси
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Милош Бикович объяснил, почему держит в тайне личную жизнь

Актер заявил, что не одобряет выставление семейных скандалов напоказ

Сербский актер с российским гражданством Милош Бикович объяснил, почему держит в тайне личную жизнь. Об этом он рассказал в беседе с «Пятым каналом».

Недавно Бикович сыграл главную роль в сериале «Дайте шоу» — его персонаж оказывается в центре громкого скандала. Сам он, подчеркнул Бикович, никогда не выпячивал личную жизнь.

«И никогда мне не казалось, что скандал должен быть визитной карточкой. Может, цель не выбирает средства, но человек выбирает цель и выбирает средства», — рассуждает он.

По словам Биковича, именно выбранные средства достижения цели отвечают на вопрос, чего стоит человек.

«Поэтому я не одобряю это», — сказал актер.

Сам он сплетни о себе предпочитает игнорировать.

Накануне сербская модель и юристка Ивана Малич снялась вместе с супругом Милошем Биковичем.