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Бен Аффлек высказался о новом фильме Дженнифер Лопез на фоне развода

Актер впервые за долгое время обратился к экс-возлюбленной
Дженнифер Лопез и Бен Аффлек
Дженнифер Лопез и Бен АффлекИсточник: Legion-Media.ru

Бен Аффлек и Дженнифер Лопез все еще находятся в процессе развода, который может затянуться на годы. По слухам, певица обижена на актера, который разбил ей сердце во второй раз, и разрабатывает план мести.

Однако Бен, похоже, испытывает другие чувства и положительно отозвался об актерской игре Дженнифер в фильме «Неукротимый», который они снимали вместе.

«Дженнифер великолепна», — сказал он в интервью порталу ET.

Спортивная драма «Неукротимый» выйдет на экраны США в декабре. Бен Аффлек и Мэтт Дэймон выступили продюсерами фильма, а Лопез исполнила одну из главных ролей.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопез все еще не может отпустить Бена Аффлека.