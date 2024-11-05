Бен Аффлек высказался о новом фильме Дженнифер Лопез на фоне развода

Бен Аффлек и Дженнифер Лопез все еще находятся в процессе развода, который может затянуться на годы. По слухам, певица обижена на актера, который разбил ей сердце во второй раз, и разрабатывает план мести.
Однако Бен, похоже, испытывает другие чувства и положительно отозвался об актерской игре Дженнифер в фильме «Неукротимый», который они снимали вместе.
«Дженнифер великолепна», — сказал он в интервью порталу ET.
Спортивная драма «Неукротимый» выйдет на экраны США в декабре. Бен Аффлек и Мэтт Дэймон выступили продюсерами фильма, а Лопез исполнила одну из главных ролей.
Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопез все еще не может отпустить Бена Аффлека.