Умер музыкант Куинси Джонс

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Американский музыкант и продюсер Куинси Джонс, сотрудничавший с Фрэнком Синатрой и Майклом Джексоном, умер в возрасте 91 года. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на семью продюсера.