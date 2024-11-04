Умер музыкант Куинси Джонс

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Американский музыкант и продюсер Куинси Джонс, сотрудничавший с Фрэнком Синатрой и Майклом Джексоном, умер в возрасте 91 года. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на семью продюсера.
«Сегодня вечером, полные решимости, но с разбитыми сердцами, мы должны поделиться новостью о кончине нашего отца и брата Куинси Джонса», — приводит агентство заявление семьи.
Публицист Арнольд Робинсон заявил, что Джонс умер в воскресенье вечером в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи. О причинах смерти музыканта не сообщается.
Куинси Джонс известен работой над альбомами Майкла Джексона Off the Wall (1979), который принес Джексону всемирную известность, а также Thriller (1982) и Bad (1987). Джонс участвовал в организации празднования первой инаугурации президента США Билла Клинтона. За свою карьеру получил 28 премий «Грэмми», 2 почетных «Оскара» и премию «Эмми».