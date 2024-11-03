Зои Кравиц засняли на вечеринке после расставания с Ченнингом Татумом

Зои Кравиц засняли на вечеринке по случаю Хэллоуина после расставания с Ченнингом Татумом. Об этом сообщает Page Six.
Актрису с подругами заметили в закрытом клубе Chez Margaux в Нью-Йорке.
«Она была в хорошем настроении и казалась очень счастливой, танцевала всю ночь и пила коктейли», — рассказал инсайдер издания.
30 октября издание People сообщило, что Зои Кравиц и Ченнинг Татум расторгли помолвку и расстались после трех лет отношений. Представители актеров не стали комментировать информацию.
Летом 2021 года появились слухи о романе Ченнинга Татума с актрисой Зои Кравиц. Тогда звезд несколько раз замечали вместе. В октябре 2023 года возникли слухи о помолвке знаменитостей. Причиной стало то, что Кравиц засняли с обручальным кольцом на вечеринке модели Кендалл Дженнер. Позже инсайдеры подтвердили слухи.