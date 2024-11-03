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Зои Кравиц засняли на вечеринке после расставания с Ченнингом Татумом

Актрису засняли на вечеринке по случаю Хэллоуина
Зои Кравиц
Зои КравицИсточник: Legion-Media.ru

Зои Кравиц засняли на вечеринке по случаю Хэллоуина после расставания с Ченнингом Татумом. Об этом сообщает Page Six.

Актрису с подругами заметили в закрытом клубе Chez Margaux в Нью-Йорке.

«Она была в хорошем настроении и казалась очень счастливой, танцевала всю ночь и пила коктейли», — рассказал инсайдер издания.

30 октября издание People сообщило, что Зои Кравиц и Ченнинг Татум расторгли помолвку и расстались после трех лет отношений. Представители актеров не стали комментировать информацию.

Летом 2021 года появились слухи о романе Ченнинга Татума с актрисой Зои Кравиц. Тогда звезд несколько раз замечали вместе. В октябре 2023 года возникли слухи о помолвке знаменитостей. Причиной стало то, что Кравиц засняли с обручальным кольцом на вечеринке модели Кендалл Дженнер. Позже инсайдеры подтвердили слухи.