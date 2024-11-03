Том Холланд объяснил, почему постоянно гуглит Зендаю

«Последнее, что я гуглил, было "Зендая". Меня нет в соцсетях, и я удаляю их, когда не пользуюсь ими. Так что иногда это скорее проявление тревожности. Я проверю, все ли в порядке, удостоверюсь, что у нас все в порядке. Немного погуглю ее, просмотрю про нее новости и понимаю: "С ней все хорошо"», — поделился актер.