Том Холланд объяснил, почему постоянно гуглит Зендаю

Актер Том Холланд признался, что читает новости в интернете о своей возлюбленной Зендае из-за тревоги. Об этом сообщает Daily Mail.
«Последнее, что я гуглил, было "Зендая". Меня нет в соцсетях, и я удаляю их, когда не пользуюсь ими. Так что иногда это скорее проявление тревожности. Я проверю, все ли в порядке, удостоверюсь, что у нас все в порядке. Немного погуглю ее, просмотрю про нее новости и понимаю: "С ней все хорошо"», — поделился актер.
Накануне Том Холланд едва не подрался с фанатами Зендаи из-за автографов. Папарацци засняли влюбленных, когда они гуляли по Нью-Йорку. В момент их окружили журналисты и поклонники, начали фотографировать и просить автографы. Том Холланд не оценил внимания и едва не подрался с фанатами. Зендая попыталась его сдержать.
В апреле знаменитостей заметили на премьере фильма «Претенденты», которая состоялась в Лондоне.