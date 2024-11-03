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Том Холланд объяснил, почему постоянно гуглит Зендаю

Актер признался, что мониторит новости о своей девушке

Актер Том Холланд признался, что читает новости в интернете о своей возлюбленной Зендае из-за тревоги. Об этом сообщает Daily Mail.

Том Холланд и Зендая
Том Холланд и ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

«Последнее, что я гуглил, было "Зендая". Меня нет в соцсетях, и я удаляю их, когда не пользуюсь ими. Так что иногда это скорее проявление тревожности. Я проверю, все ли в порядке, удостоверюсь, что у нас все в порядке. Немного погуглю ее, просмотрю про нее новости и понимаю: "С ней все хорошо"», — поделился актер.

Накануне Том Холланд едва не подрался с фанатами Зендаи из-за автографов. Папарацци засняли влюбленных, когда они гуляли по Нью-Йорку. В момент их окружили журналисты и поклонники, начали фотографировать и просить автографы. Том Холланд не оценил внимания и едва не подрался с фанатами. Зендая попыталась его сдержать.

В апреле знаменитостей заметили на премьере фильма «Претенденты», которая состоялась в Лондоне.