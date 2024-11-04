Тарантино принципиально не хочет смотреть новую «Дюну»

«Сейчас ремейки идут один за другим. Меня спрашивают, смотрел ли я “Рипли”. Про него написали шесть или семь книг. И вы снова экранизировали ту же, по которой уже дважды что-то сняли? Мне и предыдущие-то версии не понравились, поэтому во мне нет желания смотреть что-то похожее в третий. Смотрел ли я “Сегуна”? Я смотрел его еще в 80-х. Да, все 13 часов. С меня достаточно. Я уже видел эту историю», — высказался постановщик.