Тарантино принципиально не хочет смотреть новую «Дюну»

Кинорежиссер Квентин Тарантино сделал необычное заявление во время подкаста с писателем Бретом Истоном Эллисом.
По словам Тарантино, он не смотрел и не планирует смотреть блокбастер «Дюна» Дени Вильнева.
«Я несколько раз смотрел “Дюну” Дэвида Линча. И я не вижу нужды погружаться в эту историю снова. Меня не тянет снова смотреть на червей. Да и вообще фильм, где слово “спайс” произносят так торжественно», — признался Тарантино.
Как отметил режиссер, он не видит различий в разных экранизациях одного материала.
«Сейчас ремейки идут один за другим. Меня спрашивают, смотрел ли я “Рипли”. Про него написали шесть или семь книг. И вы снова экранизировали ту же, по которой уже дважды что-то сняли? Мне и предыдущие-то версии не понравились, поэтому во мне нет желания смотреть что-то похожее в третий. Смотрел ли я “Сегуна”? Я смотрел его еще в 80-х. Да, все 13 часов. С меня достаточно. Я уже видел эту историю», — высказался постановщик.